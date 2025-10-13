" أتش بي إي" تعرض أسرع حاسوب فائق في العالم خلال جيتكس 2025

دبي في 13 أكتوبر /وام/ تستعرض شركة" أتش بي إي "خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2025، أنظمة الحوسبة الفائقة Cray، التي تعتمد على نظام التبريد السائل المباشر بدون مراوح بنسبة 100%.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أن تقنية التبريد السائل المباشر تمثل الحل الأمثل والأكثر فعالية لتبريد أنظمة الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي، وهو مجال تتصدر فيه شركة أتش بي إي الريادة عالميًا.

وتسهم بنية أنظمة التبريد السائل المباشر دون مراوح في تعزيز كفاءة الطاقة وخفض التكلفة في عمليات اعتماد الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق، مما يسمح بتقليل الطاقة المستخدمة للتبريد، وخفض تكاليف المرافق والانبعاثات الكربونية والضجيج الناجم عن مراوح مراكز البيانات.

كما تمكن هذه التقنية من زيادة كثافة الخوادم في الخزائن، مما يسمح باستخدام نصف مساحة الأرضية المعتادة فقط.

