“مركز عجمان للاتصال” و” جامعة عجمان” يوقعان اتفاقية شراكة لتأهيل الطلبة وتمكين الكفاءات الوطنية

دبي في 13أكتوبر/وام/ وقّع مركز عجمان للاتصال التابع لدائرة عجمان الرقمية، وجامعة عجمان، اتفاقية شراكة تهدف إلى تدريب وتأهيل طلبة الجامعة عملياً داخل المركز، وصقل مهاراتهم وتعزيز روح المسؤولية والمهنية لديهم، بما يسهم في تمكين الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتهم لسوق العمل.

وقّعت الاتفاقية عن مركز عجمان للاتصال سعادة الدكتورة عهود علي شهيل، المدير العام لدائرة عجمان الرقمية، وعن جامعة عجمان سعادة الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة، وذلك ضمن فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025" في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور عدد من ممثلي الجهتين.

وأكدت سعادة الدكتورة عهود شهيل أن الاتفاقية تُجسد رؤية حكومة عجمان في الاستثمار بالإنسان وبناء القدرات الوطنية الشابة، مشيرةً إلى أن مركز عجمان للاتصال يحرص على توفير بيئة تدريبية حقيقية تعزز روح المبادرة والمسؤولية لدى الطلبة، وتمكّنهم من الاطلاع عن قرب على آليات العمل الحكومي ومفاهيم خدمة المتعاملين الذكية.

من جانبه، أعرب الدكتور كريم علي الصغير عن اعتزازه بالتعاون مع دائرة عجمان الرقمية، مؤكدًا أن الشراكة تفتح آفاقًا جديدة أمام الطلبة لاكتساب خبرات عملية نوعية، وتترجم التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الحكومي في تأهيل الكفاءات الوطنية وفق احتياجات المستقبل.

ونصّت الاتفاقية على تمكين طلبة الجامعة من المشاركة في الأنشطة والفعاليات المشتركة لخدمة المجتمع، ومنح فرص تدريبية عملية داخل مركز عجمان للاتصال، إلى جانب تبادل البحوث والدراسات ذات الاهتمام المشترك، وتزويد الطلبة بالتوجيهات اللازمة لضوابط العمل عند بدء كل تدريب، بما يضمن تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين الجانب الأكاديمي والعملي.

تأتي هذه الشراكة ضمن جهود حكومة عجمان لتعزيز التكامل بين القطاعين الأكاديمي والحكومي، ودعم مبادرات تمكين الشباب وتطوير الكفاءات الوطنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عجمان 2030.