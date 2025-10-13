 "أبوظبي العقاري" يطلق خدمة البيع والشراء الرقمية

أبوظبي في 13 أكتوبر /وام/ أعلن مركز أبوظبي العقاري، اليوم إطلاق رحلة البيع والشراء الرقمية المدعومة من الحكومة والتي تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.

تسهم هذه الخدمة في تعزيز كفاءة وأمان ومرونة المعاملات العقارية في أبوظبي، وتتيح إتمام العمليات العقارية بشكل رقمي بالكامل.

وتمثل هذه الخدمة الرقمية خطوة محورية في مسيرة التحول الرقمي لإمارة أبوظبي وتتيح للمشترين والبائعين، سواء داخل الإمارة أو خارجها، إتمام عمليات البيع والشراء العقارية بأمان دون الحاجة إلى مستندات ورقية أو مراجعة شخصية.

وتشمل الرحلة الرقمية جميع مراحل المعاملة، بدءًا من فك الرهن وتسجيل العقار، مرورًا بالتحقق من قبل أمناء مركز أبوظبي العقاري، والتوقيع الرقمي، وتسوية حسابات الضمان، حيث تم دمجها بسلاسة ضمن رحلة إلكترونية واحدة متوافقة مع الأنظمة.

وتتوفر الخدمة عبر منصة "تم" وتعتمد على تطبيق الهوية الرقمية "UAE Pass"، وهو ما يضمن إمكانية توقيع المستندات بأمان من أي مكان في العالم.

وتوفر منصة "تم" خيارات للاجتماعات الافتراضية والحضورية، مما يضمن أقصى درجات المرونة، ويؤدي تحسين الكفاءة التشغيلية إلى خفض التكاليف وتوفير تجربة أكثر سلاسة لجميع المتعاملين.

وبهذه المناسبة أوضح المهندس راشد العُميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة، أن إطلاق خدمة البيع والشراء الرقمية لا تعد مجرد ابتكار تقني، بل خطوة استراتيجية في مسيرة التحول الرقمي لأبوظبي، ومن خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتعزيز أسس السوق العقاري، يضمن المركز الكفاءة والأمان والشفافية في كل مرحلة من مراحل المعاملة.

وأضاف العميرة، أنه بينما تواصل الإمارة تسريع خطواتها نحو التحول إلى حكومة تعتمد الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، تضمن هذه المنصة توافق القطاع العقاري بالكامل مع هذه الرؤية، إذ تجسد الخدمة ريادة أبوظبي في دمج أحدث التقنيات بالخدمات اليومية، وتعكس التزام المركز بتقديم خدمات عقارية متوافقة مع أعلى المعايير على مستوى العالم وجاهزة تماماً للمستقبل، وتضمن مرونة المعاملات للمقيمين والمستثمرين والمبتكرين على حد سواء.