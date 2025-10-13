إطلاق النسخة المطورة من منصة "استثمر في دبي" خلال جيتكس

دبي في 13 أكتوبر/وام/ كشفت مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، عن نسختها المطوّرة من منصة “استثمر في دبي” التي يأتي تطويرها تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن إنشاء "النافذة الرقمية الموحدة لتأسيس الشركات"، وعملاً بقرارات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، المتعلقة باعتماد "مبادئ تسهيل رحلة المستثمر" وإطلاق "مبادرة القنوات المشتركة".

جاء ذلك خلال مشاركة المؤسسة ضمن معرض جيتكس جلوبال 2025، المقام في مركز دبي التجاري العالمي.

وتعتمد النسخة الجديدة سياسة خدمات 360، التي تدمج جميع الخدمات الحكومية الأساسية ضمن نافذة رقمية موحّدة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتشكّل هذه التحسينات خطوة تساعد على تطوير الخدمات الحكومية الرقمية في دبي وتبسيط رحلة المستثمر بالكامل، إضافة إلى دورها في تحقيق أحد المستهدفات الرئيسية لأجندة دبي الاقتصادية D33، المتمثّل في زيادة الإنتاجية الاقتصادية بنسبة 50% من خلال تعزيز الابتكار واعتماد الحلول الرقمية.

ومن شأن هذا التحديث الإسهام في تطوير مسارات الحوكمة الرقمية بدبي، فهو يُمكّن المستثمرين والشركات من إدارة كامل عمليات إصدار الرخص رقمياً، بما يدعم جميع أنواع الشركات والإجراءات القانونية ورخص الفروع، إلى جانب تقليص الإجراءات غير الضرورية وكذلك المعاملات الورقية.

وفي إطار تطبيق سياسة خدمات 360، تعمل منصة "استثمر في دبي" على توحيد جميع التصاريح والموافقات الأساسية من عدة جهات حكومية رئيسية ضمن واجهة رقمية واحدة سهلة الاستخدام، وتشمل خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الخارجية، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة دبي للطيران المدني، على أن تنضمّ جهات إضافية في المراحل المقبلة تعزيزاً لتكامل الخدمات الحكومية.

وقال سعادة أحمد خليفة القيزي الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن إطلاق النسخة المطورة من منصة استثمر في دبي، وتقديم خدمات 360 المتكاملة يأتي في إطار المسيرة الريادية التي تقودها دبي نحو الارتقاء بالمعايير العالمية للخدمات الحكومية الرقمية، مسترشدين بتوجيهات ورؤية القيادة الرشيدة الملهمة لتوفير تجارب استثمارية تُعدّ الأكثر سلاسة وسهولةً في العالم، والمرتكزة على التعاون المثمر والبنّاء بين القطاعين العام والخاص، كما تؤكد هذه المبادرة النوعية التزامنا بالشفافية والكفاءة والابتكار، والعمل بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

ومع التحديث الجديد، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً محورياً من منصة استثمر في دبي، إذ يدعم العديد من الميزات المهمة مثل الدردشة التفاعلية، وحجز الأسماء التجارية، والموافقات الآلية على التصاريح.

وقال سعادة راشد حسن السعدي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع خدمات سوق العمل بالإنابة،إن استدامة تطوير باقات العمل في الدولة ومنها باقة "استثمر في دبي" تؤكد حرص وتكامل جميع الجهات الاتحادية والمحلية، لإطلاق خدمات استباقية تعزز تجربة المتعاملين، في إطار متطلبات تصفير البيروقراطية الحكومية، والتوجهات الحكومية لريادة الخدمات الحكومية في الإمارات، وفق نماذج رائدة للابتكار، تعزز واقع الخدمات وتعمل على إعادة تعريفها بناء على آفاق جديدة لخدمات المتعاملين، ومفهوم جديد للخدمات التي تستجيب لتطلعاتهم، وأولوياتهم.

من جانبه، أكد سعادة راشد نظر محمد رحمه، مدير إدارة الخدمات القنصلية في وزارة الخارجية، حرص الوزارة على ترسيخ نهج التكامل بين الجهات الحكومية، بما يعزز كفاءة منظومة الخدمات ويوحّد الجهود نحو تقديم تجربة حكومية رائدة ومتكاملة تُجسد معايير التميز في مجال الخدمات الحكومية وتلبّي تطلعات مختلف فئات المتعاملين، مشيرًا إلى أن الربط الرقمي مع منصة "استثمر في دبي" لتصديق المستندات التجارية يأتي انسجامًا مع مستهدفات برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، من خلال تبسيط الإجراءات القنصلية وتقليص الوقت والجهد والتكلفة، وتسهيل رحلة المستثمرين وممارسة الأعمال في إمارة دبي ومختلف إمارات الدولة، فضلًا عن دعم الحملة الوطنية "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم"، التي تسعى إلى تعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة لتأسيس الأعمال وجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

من جانبه قال سعادة حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع، إن مشاركة هيئة تنمية المجتمع في منصة استثمر في دبي تؤكد الرؤية المتكاملة التي تنتهجها دبي في مسيرتها نحو التحول الرقمي، حيث تُسخّر التكنولوجيا لخدمة الإنسان وتعزيز جودة حياته في مختلف المجالات، ومن خلال هذه الشراكة، تجدد الهيئة التزامها بدمج الأبعاد الاجتماعية والإنسانية في المنظومة الرقمية، بما يضمن أن تبقى التكنولوجيا وسيلة لتحقيق الرفاه وجودة الحياة، ويُرسّخ مكانة دبي نموذجًا عالميًا في تحقيق التوازن بين التقدم التقني والسعادة المجتمعية.

وبدوره قال سعادة سعود عبدالعزيز كنكزار، المدير التنفيذي لقطاع النقل الجوي والشؤون الدولية بهيئة دبي للطيران المدني، إن الهيئة تسهم بدور فاعل في تفعيل المنظومة الرقمية وإصدار تصاريح مزاولة الأنشطة المتعلقة بقطاع الطيران بشكل فوري، تحت مظلة رقمية موحدة، ما يسهم في تسهيل رحلة المستثمرين وتعزيز تنافسية دبي وريادتها في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الطيران.

وبدورها، قالت سلوى العديدي، مدير إدارة البيانات في مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري ،:" لقد حرصنا على تطوير المنصة ضمن رؤية رقمية شاملة ترتقي بآلية تفاعل المستثمرين مع الجهات الحكومية، ونسعى إلى تبسيط إجراءات ممارسة الأعمال في دبي، وتخفيض تكاليفها، وكذلك الوقت المستغرق في إنجازها، من خلال دمج الخدمات المرتبطة بعدة جهات مع الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في العمليات الأساسية، وتقديم دعم متوافق مع مختلف القنوات.

