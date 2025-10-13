"خلّك مكانك".. أحدث ابتكارات غرفة عجمان في جيتكس لدعم كبار المواطنين وأصحاب الهمم

دبي في 13 أكتوبر/وام/ أطلقت غرفة عجمان خلال مشاركتها ضمن جناح حكومة عجمان في معرض "جيتكس جلوبال 2025"، الذي افتتح بدبي اليوم خدمة "خلّك مكانك"، وهي خدمة مبتكرة تهدف إلى دعم كبار المواطنين وأصحاب الهمم عبر إيصال الخدمات إليهم في أماكن تواجدهم، بما يعكس التزام الغرفة بتقديم حلول مستدامة تلبي احتياجات المجتمع، وتعزز تجربة المتعاملين، وتدعم مختلف فئات المجتمع.

وقالت فاطمة العوضي، مدير إدارة تقنية المعلومات ورئيس فريق غرفة عجمان المشارك في جيتكس 2025، إنّ الخدمة تهدف إلى توصيل خدمات الغرفة مباشرة إلى المتعاملين وتحسين جودة تجربة الاستفادة منها، عبر خدمة ميدانية مرنة تراعي احتياجات كبار المواطنين وأصحاب الهمم وتم توسيع نطاقها لتشمل فئة أصحاب الحالات الصحية المؤقتة، حرصاً من الغرفة على توفير الدعم لكل من يواجه صعوبات مؤقتة في التنقل، أو في معرفة كيفية التقديم على الخدمات مع ضمان الراحة والخصوصية.

وأضافت أنّ "خلك مكانك" ترفع كفاءة الخدمة وتقلل زمن الإنجاز عبر استخدام نظام إدارة علاقات العملاء السحابي والجدولة الذكية للزيارات بالتعاون مع مركز اتصال عجمان.

وأشارت العوضي إلى أنّ الخدمة تستهدف تحقيق مستويات أداء عالية، عبر الاستجابة لأكثر من 90% من الطلبات خلال أقل من 24 ساعة، وإنجاز 95% من الخدمات ضمن المعايير الزمنية المحددة، بما يضمن سرعة التنفيذ وجودة التجربة للمتعاملين من كبار المواطنين وأصحاب الهمم و أصحاب الحالات الصحية المؤقتة.