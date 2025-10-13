"دبي للخدمات المالية" تطلق منصة "DFSA Connect" خلال جيتكس

دبي في 13 أكتوبر/وام/ أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية، اليوم منصة "DFSA Connect"، في معرض جيتكس و تهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات التنظيمية اللازمة لتقديم الخدمات المالية ضمن مركز دبي المالي العالمي أو انطلاقاً منه.

وتلقت سلطة دبي للخدمات المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري أعداداً كبيرة من طلبات الترخيص بنسبة زيادة سنوية قدرها 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ولن يقتصر دور منصة DFSA Connect الجديدة على تسهيل عملية تقديم التراخيص فحسب، وإنما سيمكّن السلطة أيضاً من التعامل مع هذه الزيادة المضطردة في الطلبات وزيادة كفاءة معالجتها بنسبة متوقعة تصل إلى 33%، مما يسهم في تسريع إنجاز طلبات المتعاملين وحصولهم على التراخيص والموافقات اللازمة.

تشمل المنصة الجديدة العديد من المزايا المتطورة، بما في ذلك الأتمتة الذكية، وتبسيط سير العمليات، بالإضافة إلى توفير نظام إلكتروني سهل الاستخدام يقلل الحاجة إلى التدخل اليدوي ويحد من التأخير.

وأوضح جمعة ثاني الهاملي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، أن منصة DFSA Connect تشكل نقلة نوعية في جهودنا لحفز الابتكار والنمو في مركز دبي المالي العالمي، فمن خلال استخدام أحدث القدرات الرقمية والتحضير لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بات بالإمكان الاستجابة بوتيرة أسرع، والعمل بذكاء أكبر، وتقديم حلول مخصصة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حدٍّ سواء، مما يعزز الثقة لدى الشركات الحالية ويوسع آفاق الفرص المتاحة أمام الشركات الجديدة.

