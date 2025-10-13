مهرجان الشارقة السينمائي للأطفال والشباب يكرم الفائزين بجوائزه

الشارقة في 13 أكتوبر/وام/ اختتم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب مساء أمس فعاليات نسخته الثانية عشرة التي أُقيمت تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة و المجتمع وذلك بحفل خاص أُقيم في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بحضورعددٍ من المخرجين والعاملين في القطاع السينمائي.

وكرم المهرجان الذي استقطب على مدار أيامه الستة أكثر من 60 ألف زائر ومشارك وطالب في حفل الختام صناع الأفلام المتميزين والواعدين بجوائز فئاته المختلفة .

ونال فيلم "سلمى وقمر" للمخرجة عهد كامل جائزةَ أفضل فيلم روائي طويل فيما حصلت رولا خليل على تنويهٍ خاص عن أدائها المميز في الفيلم.

وفاز فيلم "ابن" للمخرجة زانا بيكامبيتوفا بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير في حين حظي فيلم "مس موكسي" للمخرج ويب فيرنووي بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة طويل.

وفاز فيلم "كل لحظة حيّة نابضة" للمخرج أنجيلو فيسّر بجائزة أفضل فيلم من صُنع الأطفال واليافعين وحصد فيلم "قِن" للمخرج مجتبى الحجي جائزة أفضل فيلم قصير من صُنع الطلبة .

بينما نالت فيلم "كلافيريستا المسنّة" للمخرجة سارة كوبين جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير من صُنع الطلبة.

ونال فيلم "المُلّا" للمخرج بهاء الكاظمي جائزةَ أفضل فيلم عربي روائي قصير فيما فاز فيلم "كيف تفتح الباب" من إخراج جي وان بارك وجوان جي بي هوي بجائزة أفضل فيلم روائي دولي قصير .

وحصل فيلم "رؤوس الجبال" للمخرج علي فؤاد على جائزة أفضل فيلم وثائقي ومنح المهرجان تنويهاً خاصاً لكلٍّ من ماريون بروفوروف عن أدائه المميّز في الفيلم الروائي الطويل "سرّ اليد السوداء" وبارك سو- يي عن أدائها اللافت في الفيلم الروائي الطويل "2:15 مساءً".

وأكدت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مدير مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب أن ما حققته النسخة الثانية عشرة من نجاحات لافتة يعكس حجم تأثيره وقوته ومكانته على الساحتين المحلية والدولية ودوره في دعم أصحاب المواهب الناشئة.

وقالت إن المهرجان تحول إلى جزء أساسي ومهم من المشهد الثقافي في الشارقة بفضل سعيه الدائم إلى إحداث تأثير إيجابي في المجتمع وقدرته على فتح الآفاق أمام المبدعين مما يعكس أهميته ودوره في تحفيز الأطفال واليافعين على دخول مجال السينما والتعبير عن أفكارهم ورؤاهم وتطلعاتهم نحو المستقبل.

وهنأت القاسمي الفائزين في مسابقات المهرجان التي شكلت حاضنة نوعية للمواهب السينمائية مؤكدة أن الأفلام الفائزة نجحت في لفت انتباه الجمهور وأعضاء لجان التحكيم بما تتميز به من جودة وتنوع في موضوعاتها وقصصها ومستوياتها الفنية والجمالية التي تعبر عن الواقع الأمر الذي يعكس حرص صناع الأفلام على تقديم الأفضل في أعمالهم.

وتم خلال الحفل أيضا تكريم أعضاء لجان التحكيم والمتعاونين والمدربين والمحكمين الواعدين والشركة المنظمة للمتطوعين الى جانب تكريم داعمي وشركاء المهرجان والرعاة.