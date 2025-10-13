معرض "الإمارات للعطور و العود"يستقطب 40 ألف زائر في ختام فعالياته

الشارقة في 13 أكتوبر / وام /اختتمت في مركز إكسبو الشارقة مساء أمس فعاليات النسخة الثالثة من معرض "الإمارات للعطور والعود 2025" والتي شهدت نجاحاً استثنائياً رسّخ مكانته أحد أبرز الوجهات متخصصة في صناعة العطور على مستوى المنطقة .

استقطب المعرض الذي نظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مدى 10 أيام أكثر من 40 ألف زائر وشهدت نمواً قياسياً في حجم المشاركات بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي بعدما استضافت أكثر من 150 عارضاً من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والعالمية عرضوا منتجاتٍ لـ 500 علامة تجارية رائدة.

وتميزت هذه النسخة بمشاركة دولية واسعة شملت أجنحة لدول رائدة في هذا القطاع مثل تركيا والصين والهند إلى جانب حضور قوي من سلطنة عُمان وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية مما يعكس الأهمية المتنامية للمعرض على الخريطة العالمية لصناعة العطور الفاخرة.

وأكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن النمو الاستثنائي الذي حققه المعرض انعكاس مباشر لثقة الشركات الإقليمية والدولية بالمعارض التي حولت إمارة الشارقة إلى وجهة اقتصادية رائدة موضحا أن إكسبو الشارقة يواصل دوره منصة تجارية عالمية من خلال توفير بيئة مثالية لعقد الشراكات الاستراتيجية ودخول أسواق جديدة وصناعة فرص حقيقية للنمو خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الذين يشكلون عصب صناعة العطور والعود.

وأشاد العارضون بمستوى التنظيم المتميز والزخم الجماهيري الكبير للمعرض مؤكدين أن الحدث شكل لهم فرصة مثالية لترسيخ حضورهم في السوق والتواصل المباشر مع قاعدة عملائهم الحالية وجذب أجيال جديدة من عشاق العطور .