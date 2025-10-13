مجمع اللغة العربية بالشارقة يستعرض مبادراته بمؤتمر في الرّياض

الرياض في 13 أكتوبر/وام/ استعرض مجمع اللغة العربية بالشارقة أبرز مبادراته العالمية خلال مشاركته في الدورة الرابعة من مؤتمر مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض.

عقد المؤتمر على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان: "الصناعة المعجمية العالمية: التجارب والجهود والآفاق" بمشاركة نخبة من اللغويين ورؤساء المجامع والمؤسسات المعنية باللغة العربية من مختلف الدول العربية.

واستضاف المؤتمر الدكتور امحمد صافي المستغانمي الأمين العام للمجمع في جلسة حوارية بعنوان: "المجامع والمؤسسات اللغوية: مشروعات ومبادرات" إلى جانب ممثلين عن كل من مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ومجمع اللغة العربية بالقاهرة ومكتب تنسيق التعريب والمجلس الأعلى للغة العربية في الجزائر والمجمع العلمي العراقي.

وشهدت الجلسة نقاشات معمّقة حول الصناعة المعجمية العربيّة استعرض خلالها المتحدثون تجارب المجامع والمؤسسات اللغوية في تطوير الصناعة المعجمية وأبرز المبادرات التي أطلقتها لدعم البحث اللغوي وتعزيز حضور العربية في مختلف مجالات المعرفة.

وتناولت المداخلات التحديات التي تواجه العمل اللغوي المؤسّسي وسبل توحيد الجهود بين المجامع العربية لتطوير أدوات لغوية ومعجمية تواكب التطورات العلمية والتقنية في العالم.

واستعرض الدكتور امحمد صافي المستغانمي انجاز مشروع "جي بي تي المعجم التاريخي للغة العربية" الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في إطار جهود سموّه المتواصلة لتعزيز مكانة اللغة العربية وخدمتها بالتقنيات المتطوّرة التي يشهدها العصر الحديث.

وأشار إلى أن المشروع يُعَدُّ نقلة نوعية في مجال الصناعة المعجمية العربية كونه يدمج بين الذكاء الاصطناعي والدراسة اللغوية التاريخية مما يتيح للباحثين والمهتمين الوصول إلى عدد هائل من كلمات اللغة العربيّة مع إمكانية كتابة وقراءة النصوص وتحويلها إلى مقاطع مرئية إلى جانب خاصية التحديث المستمر للمعجم عبر التعاون بين مجمع اللغة العربية بالشارقة ومركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات.

وتحدث المستغانمي عن جائزة الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية التي أطلقها المجمع بدعم من صاحب السمو حاكم الشارقة مؤكداً أنّها منصّة بحثيّة رائدة تشجّع الدراسات المتخصّصة في علوم اللغة والمعاجم وأوضح أنَّ الجائزة التي تُمنح سنوياً في محورَي الدراسات اللغوية والمعجمية أسهمت في تحفيز الباحثين العرب على تطوير مناهج التحليل اللغوي واستكشاف آفاق جديدة في الصناعة المعجمية وأهدت المكتبة العربية مجموعة كبيرة من الدراسات الرائدة وغير المسبوقة.