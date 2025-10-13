"شمس" السعودية تشارك بمؤتمر الحفاظ على الطبيعة

أبوظبي في 13 أكتوبر / وام/ يستعرض جناح المؤسسة العامة للحفاظ على الشعب المرجانية و السلاحف في البحر الأحمر ( شمس ) في المملكة العربية السعودية بالمعرض المصاحب للمؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 ، جهود المؤسسة من أجل حفظ و حماية و استعادة الشعب المرجانية بشكل مستدام.

وتسعى " شمس " إلى أن تكون رائدة في مجالها على المستويات الوطنية و الإقليمية والدولية، وتتولى المؤسسة رئاسة الدورة الرابعة عشرة للمبادرة العالمية للشعب المرجانية 2025-2027 ممثلة للسعودية والتي تضم أكثر من 100 عضو من بينهم 45 دولة تشرف على 75% من الشعب المرجانية في العالم.

وقال الدكتور عبدالله الرشودي أخصائي إعادة تأهيل شعاب مرجانية بالمؤسسة العامة للمحافظة على الشعاب المرجانية و السلاحف في البحر الأحمر في تصريح لـ /وام/ إن الجناح استضاف أكثر من 16 جلسة حوارية، بمشاركة ما يزيد على 600 خبير وأخصائي في مجال الشعب المرجانية، ناقشوا خلالها أبرز التحديات والحلول المبتكرة للحفاظ على الشعب المرجانية .

وأضاف أن أعمال المؤسسة لا تقتصر على الشعب المرجانية فحسب، بل تشمل أيضا حماية السلاحف البحرية، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا اكتشاف أربع جزر تعد من أكبر مناطق تعشيش السلاحف في البحر الأحمر، والتي تضم أنواعا مهددة بالانقراض.