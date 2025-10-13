أراضي دبي تطلق المرحلة الأولى من "البيع الرقمي" عبر تطبيق "دبي الآن"

دبي في 13 أكتوبر/وام/ دشّنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي المرحلة الأولى من "خدمة البيع الرقمي" عبر تطبيق "دبي الآن"، خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2025، في إنجاز يعكس التزام الإمارة بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، من خلال إرساء معايير جديدة لسرعة وموثوقية وكفاءة المعاملات العقارية، بما يواكب طموحات دبي في بناء اقتصاد معرفي رقمي مستدام.

تُقدّم الخدمة التي ترسم ملامح المستقبل العقاري نقلة نوعيّة في طريقة إنجاز المعاملات، إذ تُمكّن المتعاملين من استكمال إجراءات البيع والتسجيل رقمياً بالكامل من خلال تطبيق "دبي الآن"، باستخدام التوقيع الإلكتروني عبر الهوية الرقميّة (UAE Pass)، من أي مكان وعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حكومة دبي بإطلاق الخدمات عبر القنوات المشتركة.

وتُرسّخ هذه الخدمة دور الدائرة في إعادة صياغة تجربة البيع والشراء والتسجيل العقاري بين المتعاملين الأفراد، من خلال تبسيط الإجراءات، وتسريع الإنجاز، وضمان أعلى مستويات الأمان والثقة والشفافيّة، بما يُعزّز جاذبيّة الاستثمار العقاري في دبي، ويعكس التزام الإمارة بتقديم خدمات استباقيّة وذكيّة ترتقي بتنافسية سوقها العقاري وتدعم مكانتها كوجهة عالميّة للاستثمار المستدام.

وتوفّر خدمة البيع الرقمي رحلة تُنجز بالكامل عن بُعد، تبدأ بإنشاء عقد البيع إلكترونياً، ليقوم البائع بالتوقيع عليه وإرساله إلى المشتري عبر المنصة لاستكمال توقيعه.

وبعد ذلك، يقوم المشتري بتحويل المبلغ إلى الحساب الخاص بالخدمة، لتُستكمل العملية بشكل فوري من خلال إصدار سند الملكية باسمه مباشرة عبر التطبيق، في تجربة رقمية متكاملة تُبسّط الإجراءات وتضمن أعلى مستويات الأمان والموثوقية.

وفي ظل الأداء الاستثنائي الذي شهده القطاع العقاري خلال الأعوام الأخيرة، تأتي خدمة البيع الرقمي لتُعزّز هذا الزخم وتُسهم في استدامة النمو خلال المرحلة المقبلة، من خلال فتح آفاق جديدة نحو خدمات رقمية متكاملة بنسبة 100%، وتوفير بيئة محفّزة للابتكار العقاري تُعزّز ريادة دبي في جذب الاستثمارات العالمية.

ولضمان إنجاز عمليات البيع الرقمي بسلاسة عبر تطبيق "دبي الآن"، حددت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مجموعة من الشروط الواجب استيفاؤها، تشمل أن يحمل كلٌّ من البائع والمشتري بطاقة هوية إماراتية سارية المفعول، وأن يمتلكا حساباً مفعّلاً على نظام الهوية الرقمية (UAE PASS) يتيح التوقيع الإلكتروني المعتمد.

وُيشترط أن يكون العقار ضمن مناطق التملّك الحر، وأن يندرج ضمن فئة الوحدات السكنية أو التجارية أو منازل التاون هاوس السكنية، مع وجود حساب بنكي داخل الدولة، وألا يكون مرتبطاً بأي رهن عقاري، وأن يكون مملوكاً لمالك واحد.

ويتيح "تطبيق "دبي الآن"، المنصّة الموحدة لخدمات الأفراد في المدينة للمتعاملين الوصول إلى أكثر من 350 خدمة مقدّمة من 50 جهة حكومية وخاصة، ويمكن تحميله عبر متجري "آب ستور" و"جوجل بلاي".

وفي إطار حضورها ضمن هذا الحدث التقني الأبرز في المنطقة، تستعرض الدائرة "منصّة التسجيل العقاري اللحظي"، وهي شاشة تفاعلية متطورة تتيح عرض بيانات التصرفات العقارية المباشرة في مختلف مناطق الإمارة، بما يعزز الشفافية والثقة في السوق العقاري.

وستكشف الدائرة عن حزمة من المشاريع والمبادرات الرقمية الرائدة والتي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي، ورفع كفاءة العمليات العقارية، وتحسين تجربة المتعاملين، بما يدعم تنافسية دبي واستدامة نموها العقاري.