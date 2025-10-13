اختتام "معرض الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل" في الشارقة

الشارقة في 13 أكتوبر/ وام / أسدل مركز إكسبو الشارقة الستار على فعاليات النسخة الأولى من "معرض الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل 2025" الذي نظمه بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مدار خمسة أيام .

امتد المعرض على مساحة تزيد على 2000 متر مربع ،وعرض أكثر من 5000 منتج شملت مختلف مجالات التجميل والعناية الشخصية والعطور والمستحضرات العضوية ليتيح للزوار الفرصة لاستكشاف أحدث المنتجات والابتكارات في عالم التجميل وليوفر للمشاركين منصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات واستعراض أحدث الاتجاهات العالمية في تصميم وتطوير مستحضرات التجميل إلى جانب تعزيز فرص الشراكة بين المصنعين والموزعين وتجار التجزئة و قطاع التجارة الإلكترونية في واحدة من أسرع أسواق الجمال نموًا في العالم حيث تستحوذ منطقة الخليج العربي على 86% من سوق مستحضرات التجميل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

شكّل المعرض منصة تجارية فعالة أسهمت في رفع نسبة مبيعات العارضين وتعزيز حضورهم في السوقين المحلي والإقليمي من خلال ما وفره من بيئة تفاعلية جمعت بين العرض المباشر والتواصل مع العملاء والمهنيين .

واستفادت العلامات التجارية المشاركة من الفرص الكبيرة للترويج لمنتجاتها أمام جمهور واسع ليبرز المعرض منصة مهمة لتعزيز قطاع مستحضرات التجميل لا سيما في ظل استقطابه لأكثر من ثمانية قطاعات متخصصة شملت العاملين في مجال مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والعناية بالشعر والعطور ومستحضرات التجميل العضوية ومنتجات العناية الشخصية بالإضافة إلى مصنعي وموردي مكونات مستحضرات التجميل ومراكز وعيادات التجميل وشركات التجارة الإلكترونية المتخصصة في مجال التجميل.

وأكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن نجاح النسخة الأولى من معرض الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل يمثل تجسيداً حقيقياً للجهود الرائدة التي يبذلها إكسبو الشارقة نحو تطوير صناعة المعارض المتخصصة وترسيخ مكانة إمارة الشارقة مركزا إقليميا ودوليا للفعاليات النوعية مشيراً إلى أن المعرض شكل منصة مهمة جمعت بين كبرى العلامات التجارية في مجال التجميل من مختلف أنحاء العالم ورواد الأعمال والموزعين والخبراء ما أسهم في توفير بيئة أعمال تفاعلية عززت من فرص النمو والتوسع لدى العارضين وساهمت بشكل مباشر في رفع مبيعاتهم وتعزيز حضورهم في السوق.