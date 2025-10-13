بلدية دبي تطلق منصة "دبي لايف" في جيتكس 2025

دبي في 13 أكتوبر/وام/أطلقت بلدية دبي منصة "دبي لايف" /Dubai Live/ المنصة الرقمية الذكية لإدارة عمليات المدينة والعمل البلدي وعمليات التحكم والسيطرة الشاملة لإمارة دبي بشكلٍ حي ومباشر من خلال منظومة ذكية تجمع أحدث تقنيات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الرقمية في خطوة تهدف إلى ترسيخ ريادة دبي في مجال الإدارة الذكية للمدن وتعزيز مكانتها مدينة مستقبلية نموذجية رقمية وذكية.

تمثل المنصة التي كشفت عنها بلدية دبي في معرض "جيتكس جلوبال" 2025 نقلة نوعية في إدارة العمليات الحضرية وتجمع البيانات الحيوية للبنية التحتية والمنظومة الحضرية والعمرانية وعمليات وأنشطة البناء من ترخيصها وحتى إنجازها إضافةً إلى التغييرات التخطيطية من خلال المرصد الحضري التخطيطي والذي يوفر تحليل بيانات متكاملة للمباني والمرافق والبنية التحتية والكثافات السكانية والاقتصادية والتنبؤ بالاستعمالات المستقبلية للمرافق مع دعم عمليات التوسع.

وتعزز المنصة مجالات إدارة المدينة الذكية باستخدام التوأم الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات بالإضافة إلى الربط مع التطبيقات الخاصة بحركات المركبات والطيران والسفن وأنشطتها المصاحبة.

