"سياحية عجمان" تستعرض 3 مبادرات رقمية مبتكرة في "جيتكس 2025"

دبي في 13 أكتوبر/وام/تستعرض دائرة التنمية السياحية بعجمان خلال مشاركتها بمعرض جيتكس 2025 ثلاث مبادرات رئيسية تشمل منصة "رؤى المستقبل السياحية" و"سياحة أصحاب الهمم" ومشروع "التوأم الرقمي السياحي" .

وأكد محمد علي البلوشي مستشار تطوير الأنظمة الرقمية في الدائرة أن المبادرات الثلاث تُسهم في دعم التنافسية السياحية وتعزيز تجربة الزوار والمجتمع المحلي على حد سواء وتهدف إلى دعم التوجهات الرقمية لحكومة الإمارة وتعزيز البنية التحتية للقطاع السياحي من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بما ينسجم مع رؤية عجمان 2030.