130متحدثاً عالمياً يلتقون على منصة "منتدى الشارقة للاستثمار 2025"

الشارقة في 13 أكتوبر/وام/ تفتح الدورة الثامنة من "منتدى الشارقة للاستثمار 2025" التي تعقد يومي 22 و 23 أكتوبر الجاري المجال أمام جمهور يمثل 142 دولة للاستفادة من تجارب وخبرات 130 متحدثا من الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورؤساء المؤسسات الدولية في المنطقة والعالم.

يناقش المنتدى الذي ينعقد هذا العام ضمن أجندة موحّدة مع "مؤتمر الاستثمار العالمي" تحولات الاقتصاد العالمي ومسارات الاستثمار المستدام وسبل تطوير المسيرة المهنية وبناء الشراكات التي تعزز مستقبل التنمية المستدامة.

ويضع الحدث جمهوره في حوار مباشر مع أبرز رواد الأعمال العالميين وأصحاب الفكر والتجارب من نجوم الإعلام والرياضة الذين يقدمون في الحدث الذي يعقد في مركز الجواهر للمناسبات و المؤتمرات رؤى سبّاقة حول تجاربهم في تحويل خبراتهم إلى فرص استثمارية ناجحة بما يدعم المسارات الاستثمارية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية.

ويشارك الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة في جلسة رفيعة المستوى تبحث الاستراتيجيات العملية التي تدعم النمو الاقتصادي وبناء المرونة الاستثمارية لمواجهة التوترات الجيوسياسية والتقلبات المالية والاضطرابات المناخية.

تشمل قائمة الوزراء المشاركين في الفعاليات الافتتاحية والجلسات الرئيسية معالي محمد حسن السويدي،وزير الاستثمار ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة واللذين يناقشان توجهات دولة الإمارات في تعزيز التنوع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات المستدامة وربطها بأهداف الحياد المناخي والتحول الأخضر.

وتضم قائمة المتحدثين من الوزراء من خارج الدولة معالي ميكائيل جباروف وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان ومعالي ميغيل مدينا وزير الاستثمار في جمهورية هندوراس ومعالي قيصر أحمد شيخ وزير الاستثمار في باكستان الذين يستعرضون تجارب بلدانهم في تمكين الاستثمار والتحول نحو اقتصاد أكثر شمولاً واستدامة.

وعلى مستوى كبار المسؤولين الحكوميين يشارك في المنتدى سعادة فهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية وسعادة محمد عبدالرحمن الهاوي وكيل وزارة الاستثمار وسعادة أسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى جانب سعادة زاهر القطارنة الأمين العام لوزارة الاستثمار الأردنية الذين يناقشون أدوات التكامل الإقليمي وفرص النمو المشترك بين الأسواق الصاعدة.

ويشارك في المنتدى أيضا عدد من قادة ورؤساء المؤسسات والمنظمات الدولية والرؤساء التنفيذيين للشركات العريقة من أبرزهم الدكتور محمد أحمد الزرعوني رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة والدكتور جيمس زان رئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر الاستثمار العالمي والبروفيسور راي كوون تشونغ الحائز على جائزة نوبل للسلام وعضو مجلس إدارة مؤسسة "بان كي مون" التي تدعم أهداف التنمية المستدامة والدكتور ماثيو ستيفنسون رئيس الاستثمار والخدمات في المنتدى الاقتصادي العالمي وغونتر بيغر المدير العام لمديرية أهداف التنمية المستدامة والابتكار في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وكريون بتلر مدير برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي في المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني (تشاتام هاوس) ولفجانج انجل المدير العام لمعهد التمويل الدولي وإيبا لوند الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية لمجمعات العلوم والتكنولوجيا ووليد فرغل المدير العام لقمة AIM للاستثمار وإسماعيل إرشاهين المدير والرئيس التنفيذي للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (وايبا).

ويستقطب المنتدى هذا العام ضمن جلساته وحواراته نخبة من المدراء والرؤساء التنفيذيين من شركات عريقة من بينهم محمد العبار المؤسّس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار العقارية الذي يستعرض رؤيته حول مستقبل الاستثمار في المدن الذكية وشاكر زينال نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال في مصرف الإمارات للتنمية متحدثاً عن دور المؤسسات التنموية في تمويل الابتكار وتمكين رواد الأعمال وخليفة الهاجري الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو الذي يطرح آفاق تطوير أدوات تمويل مستدامة تعزز النمو الاقتصادي كما يشارك جيجار ساجار مؤسس شركة تراي ليف هولدينجز ليميتد في جلسة تبحث اتجاهات رؤوس الأموال الخاصة نحو القطاعات الخضراء والتقنيات المستقبلية.

ويُثري المنتدى حضوره النوعي بمشاركة نخبة من الشخصيات المؤثرة في مجالات الرياضة حيث يشارك إدجار ديفيدز لاعب كرة القدم الهولندي المحترف وأحد أبرز نجوم اللعبة في العالم متحدثاً عن تجارب القيادة والعمل الجماعي في عالم الرياضة واستلهامه في بيئات الأعمال والاستثمار.

كما يشارك أمير خان الملاكم البريطاني المحترف ويستعرض رحلته في بناء مسيرة رياضية عالمية وتحويلها إلى قصة استثمار في القدرات والإصرار والفرص الجديدة للشباب وينضم إليه باتريس إيفرا قائد فريق مانشستر يونايتد السابق ليشارك تجربته في التحول من عالم الرياضة إلى عالم ريادة الأعمال مع التركيز على دعم المشاريع التي تعزز الصحة النفسية والمساواة الاجتماعية.

ومن قطاع الإعلام العالمي يشارك كريس نايت المدير العام لصحيفة فاينانشال تايمز في قسم "فاينانشال تايمز لوكيشنز" في جلسة تبحث التحولات في الإعلام الاقتصادي العالمي ودوره في توجيه الاستثمارات نحو الأسواق الناشئة كما ينضم اليهم كريس فيد المذيع الشهير ومقدم البرامج ورجل الأعمال المعروف على مستوى عالمي.

ويُستكمل مشهد الحوار العالمي بمشاركة نخبة من القيادات الاقتصادية والتنموية في إمارة الشارقة حيث يشارك سعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي وسعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وسعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لـ "استثمر في الشارقة" وسعادة حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار والذين يستعرضون تجربة الإمارة في تحويل الابتكار وريادة الأعمال إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية المستدامة.