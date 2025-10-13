"جامعة حمدان بن محمد الذكية" تكشف عن "الوكيل الذكي للطالب" خلال جيتكس

دبي في 13 أكتوبر /وام/كشفت جامعة حمدان بن محمد الذكية اليوم خلال مشاركتها في معرض جيتكس المقام بمركز دبي التجاري العالمي عن مبادرة "الوكيل الذكي للطالب" الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والتي تمثل تحولا نوعيا في آليات التعليم العالي الذكي من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي لدعم الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في مختلف مراحل العملية التعليمية.

وذكر سعادة الدكتور منصور العور رئيس الجامعة في تصريحات لـ "وام" أن الجامعة تستعد لتعميم استخدام "الوكيل الذكي" أمام جميع الطلبة ابتداءً من العام الأكاديمي المقبل بعد نجاح المرحلة التجريبية.

وقال العور إن "الوكيل الذكي" يمثل مساعدا رقميا شخصيا للطالب يرافقه في رحلته التعليمية منذ لحظة التسجيل وحتى التخرج ويساعده في مراجعة وفهم الدروس والمحتوى الأكاديمي وتقديم التغذية الراجعة الفورية حول الأداء والتوجيه إلى مصادر تعلم داعمة مثل الفيديوهات والمقالات وتنفيذ المعاملات الأكاديمية اليومية دون تدخل بشري ودعم مهارات التفكير النقدي والإبداعي والبحث المستقل.

وأكد أن هذه المبادرة ساهمت في رفع مستوى التحصيل العلمي بنسبة وصلت إلى 90 بالمئة خلال المرحلة التجريبية وعززت قدرة الطلبة على التعلم الذاتي وحل المشكلات بشكل مستقل.

وأوضح العور أن الجامعة طورت أيضا وكيلا ذكيا موجها لأعضاء هيئة التدريس يهدف إلى تقليل الأعباء الإدارية المتكررة وتحرير وقت الأكاديمي للتركيز على الابتكار والبحث العلمي وتشمل وظائفه إدارة عمليات التقييم والمتابعة الأكاديمية وتقديم تحليلات فورية حول أداء الطلبة ودعم تطوير المحتوى والمساقات الدراسية وتسريع إجراءات التغذية الراجعة للطلبة.

وأشار إلى أن هذا النظام أدى إلى توفير أكثر من 95 بالمائة من الوقت الإداري ما مكن أعضاء الهيئة التدريسية من توجيه جهودهم نحو تطوير المناهج وتنمية مهارات الطلبة.