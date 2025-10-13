"محمد بن راشد للإسكان" تستعرض أحدث حلولها الرقمية في جيتكس 2025

دبي في 13 أكتوبر /وام/ تستعرض مؤسسة محمد بن راشد للإسكان خلال مشاركتها في الدورة الخامسة والأربعين من معرض "جيتكس غلوبال 2025" أحدث خدماتها وتقنياتها الذكية في المجال الإسكاني.

ووقعت المؤسسة ضمن مشاركتها اتفاقيات شراكة استراتيجية مع شركتي "أوراكل" و"أومنكس" وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في قطاع الإسكان الحكومي ورفع كفاءة الأداء التقني والخدمات الذكية.

وتسعى المؤسسة إلى إبراز جهودها في دعم التحول الرقمي وتقديم خدمات إسكانية مبتكرة تعزز جودة حياة المواطنين وتواكب مستهدفات دبي الذكية.

ضمت أبرز الخدمات التي تعرضها المؤسسة "المصمم الذكي" وهو خدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي تمكّن المتعاملين والمهندسين من إنشاء تصاميم معمارية أولية وتعديلها بسهولة مع إمكانية الحصول على النماذج بصيغ متنوعة بما يسهم في تسريع إنجاز المشاريع وتقليل الجهد والوقت و"تطبيق إسكانكم" ويعد منصة رقمية توفر للمواطنين خصومات حصرية على تجهيز المسكن ومتابعة مراحل البناء خطوة بخطوة مع أدوات لتقدير تكاليف البناء والوصول إلى قوائم المقاولين والاستشاريين المعتمدين إضافةً إلى محتوى توعوي لتسهيل رحلة البناء وأيضا "منصة مشروعي" وتقوم هذه المنصة على نظام متكامل لإدارة مشاريع الصيانة الفردية إلكترونياً يتيح تتبع البنود وتواريخ التنفيذ وأسعار الأعمال مع اعتماد الدفعات ونسب الإنجاز بشفافية عالية.

فيما يعد "المساعد الذكي "عمير" أداة رقمية متاحة على مدار الساعة عبر واتساب والموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف تُمكّن المتعاملين من الاستعلام عن الخدمات وتقديم الطلبات ومتابعتها بسهولة وسرعة.

وتعد منصة "إماراتي"عبر تطبيق دبي الآن بوابة موحدة توفر للمواطنين الوصول إلى أكثر من 25 خدمة إسكانية رقمياً ضمن منظومة حكومة دبي الذكية لتسهيل الوصول إلى الخدمات وتقليل الإجراءات الورقية وبالإضافة إلى تطبيق "إسكان" والموقع الإلكتروني التابعين للمؤسسة توفر المؤسسة خدمات مبتكرة مثل حجز المواعيد الاتصال المرئي وخدمة التواصل المباشر مع القادة.

وأكد طلال بن قريش الفلاسي مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن مشاركة المؤسسة في المعرض تأتي في إطار حرصها على مواكبة التطورات الرقمية العالمية واستعراض باقة من أبرز المبادرات والمشاريع التي ترتكز على التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي ترجمة لتوجيهات حكومة دبي وخطتها الاستراتيجية بما يعزز مكانة دبي عاصمة رقمية عالمية ونموذجاً رائداً لمدن المستقبل.

