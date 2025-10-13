اتفاقيات وشراكات جديدة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في "ميبكوم 2025"

الشارقة في 13 أكتوبر/وام/ تشارك “هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بـ "معرض ميبكوم2025" الذي افتتح اليوم في مدينة كان الفرنسية ويستمر حتى 16 أكتوبر الجاري بحضور أكثر من 10500 من قادة البث والمنصات التلفزيونية والرقمية من مختلف أنحاء العالم و ذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز حضورها الدولي ومواكبة التطورات العالمية في صناعة الإعلام.

وشهد جناح الهيئة سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من الشركات المنتجة والموزعة للمحتوى إلى جانب توقيع مجموعة من الاتفاقيات الجديدة أبرزها اتفاقية شراء عمل درامي بعنوان "ثعالب الصحراء" من المنتج الأردني عصام حجاوي لعرضه على قناة الوسطى خلال شهر رمضان القادم واتفاق مع الشركة البلجيكية المالكة لحقوق مسلسل "السنافر" لعرضه على منصة "مرايا" الرقمية التابعة للهيئة إلى جانب اتفاق مع شركة "فالكون فيلم" اللبنانية لعرض مجموعة من الأفلام الأجنبية المختارة على قنوات الهيئة المختلفة.

ويجري وفد الهيئة خلال المعرض اجتماعات مع مؤسسات متخصصة في إنتاج البرامج الثقافية والوثائقية لانتقاء محتوى يجمع بين الثقافة والمعرفة والمتعة ويواكب تطلعات جمهور الهيئة.