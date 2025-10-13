شرطة الشارقة تستعرض حلولاً رقمية مبتكرة في جيتكس جلوبال 2025

الشارقة في 13 أكتوبر/وام/ تستعرض القيادة العامة لشرطة الشارقة ضمن منصة حكومة إمارة الشارقة في معرض جيتكس جلوبال2025 حلولا رقمية مبتكرة.

وتعرض شرطة الشارقة تجربة " ساعة الرعاية اللاحقة" الذي تعد من الحلول التقنية الرائدة في مجال الرعاية اللاحقة للمتعافين من الإدمان إذ تمكنها من متابعة المؤشرات الصحية الحيوية بشكل لحظي مع ربط المتعافين بمقدمي الرعاية الصحية والاجتماعية.

وتسهم المبادرة في تعزيز فرص التعافي المستدام وتفعيل منظومة استباقية تقوم على التدخل المبكر والدعم المستمر بما يرسّخ التكامل بين القطاعين الأمني والصحي ويعزز من الأمان المجتمعي.

وتستعرض شرطة الشارقة أيضا تجربة " رحلة مواســاة" ضمن 13 جهة حكومية مشتركة في هذه الرحلة تحت مظلة حكومة الشارقة والتي تُعد نموذجاً متقدماً للتكامل الحكومي في تقديم خدمة موحدة لإدارة إجراءات الوفاة بما يشمل إنهاء المعاملات الحكومية المختلفة وتقديم الدعم الإنساني والاجتماعي لذوي المتوفى مما يساعد في تخفيف الأعباء عن الأسر عبر منظومة رقمية موحّدة تُيسّر الإجراءات وتختصر الوقت والجهد.

وأشارت شرطة الشارقة إلى أن التجربتين تعكسان نهجها القائم على الابتكار في العمل الأمني والمجتمعي ودعم الجهود الحكومية المشتركة الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات وتسهيل حياة أفراد المجتمع مؤكدةً التزامها بتعزيز العمل الحكومي المتكامل وتكريس التقنيات الذكية لخدمة الإنسان بما يعزز مكانة إمارة الشارقة وجهة رائدة في تقديم الخدمات الحكومية المبتكرة ذات الأثر الإنساني العميق.