بلدية عجمان تعرض خدماتها الرقمية في جيتكس 2025

دبي في 13 أكتوبر/وام/استعرضت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان في اليوم الأول من معرض جيتكس 2025 مجموعة من المشاريع المبتكرة والخدمات الرقمية التي تعكس توجهها نحو التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتعزيز البنية الرقمية المستدامة.

وشهدت منصة الدائرة إقبالا واسعا من الزوار والخبراء والمختصين في مجالات التقنية والتحول الرقمي والتقنيات الحديثة .

واستعرضت الدائرة خدماتها الرقمية ومشاريعها المبتكرة الهادفة لتصفير البيروقراطية لتسهيل وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل الحكومي المشترك مع الجهات كافة.

وأكدت هند سالم مطر الشامسي مدير إدارة تطوير الخدمات الذكية بالدائرة رئيس اللجنة العليا لفريق الدائرة في معرض جيتكس 2025 أن المشاركة تأتي انسجاما مع رؤية عجمان2030 وتهدف إلى إبراز جهود الدائرة في تسريع التحول الرقمي وتقديم خدمات رقمية ومتكاملة تدعم جودة الحياة في الإمارة.

