بلدية دبي تستعرض مشاريعها الرقمية خلال جيتكس

دبي في 13 أكتوبر /وام/ تستعرض بلدية دبي خلال مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال" 2025 مجموعة من أبرز مشاريعها ومبادراتها وخدماتها الرقمية الرائدة في مختلف مجالات العمل البلدي التي توظف فيها أحدث التقنيات لتعزيز منظومة التخطيط الحضري وإدارة المدينة الذكية والإدارة المتكاملة للنفايات.

وذكرسعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي أن البلدية شريك رئيس في تعزيز التجربة الرقمية الاستباقية في الإمارة وجهة رائدة في قيادة التحوّل الرقمي من خلال خدماتها ومشاريعها التحولية الكبرى التي توفر أعلى مستويات جودة حياة لسكان الإمارة وزوارها ومنظومتها الرقمية المتقدمة التي تعزز جاهزيتها لمواكبة التحولات المستقبلية وتتيح تجربة آنية واستباقية تُحقق وفورات مالية وتلبي تطلعات المتعاملين وترفع من جودة حياتهم وسعادتهم بما يتكامل مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مفاهيم التميز والابتكار في العمل الحكومي ومستهدفات مع أجندة دبي الاقتصادية D33".

وتشمل مشاريع بلدية دبي وخدماتها الذكية والرقمية منصة دبي لايف "Dubai Live" التي تعرض عمليات التحكم والسيطرة الشاملة لإمارة دبي بشكلٍ حي ومباشر.

وتهدف المنصة إلى تعزيز مركزية المعلومات والأنشطة في دبي وتوفيرها بشكل مباشر بما يدعم الاستجابة الفورية للحالات الطارئة فضلاً عن دعم التخطيط الحضري واتخاذ القرارات الإستراتيجية والاستثمارية من خلال بيانات شاملة لحظية وتفاعلية لإدارة مدينة ذكية متطورة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وتعرض بلدية دبي مشروع "دانة" الذي يدعم مستهدفات التحول الرقمي الطموحة للإمارة ويهدف إلى تطوير منظومة ذكية متكاملة لإدارة المدن تعتمد على الدمج المتقدم بين نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب "المختبر الذاتي الذكي لفحص نقاوة الذهب والمعادن الثمينة" كأول مختبر من نوعه على مستوى العالم في مجال الفحص الذاتي للمعادن الثمينة والذي يعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتسريع إجراءات الفحص ورفع كفاءتها ودقتها بحيث يتيح نتائج فورية خلال أقل من دقيقة واحدة مما يعزز ثقة المتعاملين ويرفع جودة الخدمات في قطاع الذهب والمجوهرات.

وتطرح البلدية أيضا "نظام التفتيش الذكي" الذي يُعد منصة تفتيش متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تسريع عمليات التفتيش وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمات أكثر ذكاءً وسرعة فضلاً عن رفع معايير الامتثال والحوكمة في قطاعات الأعمال والأصول الحضرية مما يعزز مكانة دبي مدينة رائدة عالميًا في الابتكار الذكي.

وتستعرض البلدية كذلك "النظام الذكي لإدارة عمليات النظافة في المدينة" وهو نظام رقمي لإدارة جميع المهام والأنشطة المتعلقة بإدارة النفايات وعمليات النظافة ووضع خطط وجدولة زمنية تستخدم لتنفيذ إجراءات ومهام العمل إضافةً إلى تطوير منظومة العمل من خلال تحليل البيانات وتوفير قاعدة بيانات شاملة وفعالة وإدارة وتوثيق جميع عمليات الرقابة على المناطق والأحياء السكنية والتجارية بما يسهم بتعزيز مكانة دبي كأنظف مدينة في العالم وجعلها أكثر استدامة وجاذبية بالإضافة إلى "نظام راصد" الذي يُعنى بمراقبة المركبات الخاصة بنقل النفايات باستخدام نظام التتبع عبر الأقمار الصناعية على مدار 24 ساعة مع تقرير عن حالة المركبة.