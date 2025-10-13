"منتدى الجوائز العربية" يختتم أعمال دورته الـ5 في دبي

دبي في 13 أكتوبر /وام/اختتمت فعاليات الدورة الخامسة من "منتدى الجوائز العربية" الذي استضافته "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة" التابعة لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على مدار يومين في دبي بمشاركة ممثلي 35 جائزة عربية مرموقة ونخبة من قادة الفكر والمعرفة والعلوم في المنطقة في إطار سعيها المستمر نحو تحفيز الفكر والإبداع وتشجيع التكامل والتنسيق بين الجوائز العربية في هذا الصدد.

شهدت الدورة عقد الاجتماع الخامس للجمعية العمومية للمنتدى في مكتبة محمد بن راشد والذي استعرض الجوائز المنضمة حديثاً إلى المنتدى إلى جانب مناقشة مشروع منصة "الجوائز العربية" التي أطلقتها خلال المنتدى مؤسَّسة الفكر العربي والأنشطة المستقبلية للجمعية .

وجرى تسليط الضوء على الموقع الإلكتروني للمنتدى ومواقع الجوائز الإلكترونية واستعراض دراسة "وضع الجوائز العربية" بإشراف الدكتور أشرف العزازي من المجلس الأعلى للثقافة في مصر.

أعقب الاجتماع جولة لأعضاء المنتدى في المكتبة اطلعوا خلالها على مختلف أقسامها بما تحويه من مجموعات متميزة من الكتب والمخطوطات التاريخية القيمة التي توثق رحلة نمو المعرفة الإنسانية وتطورها وتقدم نظرة موسعة عن مفاصل هذه المسيرة الملهمة.

وجرى تنظيم ورشة تعريفية للحضور للاطلاع على دليل أنظمة إدارة الجودة "آيزو" المتكاملة لإدارة المعرفة والابتكار والذكاء الاصطناعي وهو المشروع الرائد من نوعه لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وكرم المنتدى ضمن فعالياته عددا من المؤسَّسات الحكومية الداعمة للجوائز العربية تقديراً لدورها في رعاية الإبداع وتعزيز التميز من بينها رئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ومركز أبوظبي للغة العربية وأمانة عمَّان الكبرى والمجلس الأعلى للثقافة في مصر إضافة إلى جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لاستضافتها المنتدى هذا العام .

