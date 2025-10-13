جيتكس جلوبال 2025 يستكشف ملامح الاقتصاد العالمي الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي

دبي في 13 أكتوبر/وام/ افتتح جيتكس جلوبال 2025، أكبر حدث للتقنية والذكاء الاصطناعي في العالم، فعالياته اليوم وسط أضخم تجمع لقادة الحكومات العالمية والشركات التقنية والشركات الناشئة والمستثمرين والتنفيذيين في قطاع الأعمال، مُتوّجًا مسيرة 45 عامًا في مركز دبي التجاري العالمي.

افتتح النقاشات المحورية في اليوم الأول من الحدث العالمي معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ، وتحدّث حول موضوع "السباق إلى ما بعد الابتكار: الذكاء الاصطناعي والجغرافيا السياسية وإعادة ضبط الاقتصاد العالمي"، مؤكّدًا أن الابتكار وتنويع الاقتصاد يظلان في صميم الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات.

وقال إن دولة الإمارات، بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة، لا تكتفي اليوم بالمشاركة في السباق العالمي للابتكار، بل تعمل على رسم ملامحه وترسيخ دعائمه، من خلال بناء نموذج اقتصادي يقوم على المرونة والتوجه المستقبلي ،ويرتكز على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، الأمر الذي يعزز مكانة الدولة في طليعة المشهد الاقتصادي العالمي.

وفي لقاء تناول قدرة منظومات "التقنيات العميقة" على إحداث تغيير على مستوى الدول بمشاركة الدكتورة نجوى عراج، الرئيس التنفيذي لـ معهد الابتكار التكنولوجي "الذراع البحثية التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة في الإمارات"، قالت إيكاترينا زهارييفا، مفوضة الشركات الناشئة والبحث والابتكار في المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات لهما رؤية لدفع الابتكار بما يعود بالنفع على مواطنينا و نحن متوافقون على أهمية الشركات الناشئة لتعزيز الاقتصاد.

وجمعت جلسة "دورة الذكاء الفائقة" كلًا من معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد ومعالي إيفان سولومون، وزير الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي في كندا؛ وأمانديب غِل، مبعوث الأمم المتحدة للتقنيات الرقمية، لبحث كيفية تحوّل الذكاء الاصطناعي إلى البنية التحتية الاقتصادية المُحدِّدة لهذا القرن.

وقال معالي إيفان سولومون، إن جيتكس يعد مثالًا محوريًا للغاية على إطلاق روّاد الأعمال بسرعات لم نشهدها من قبل، ومن الهام لقاء الناس والشركات، وأن نرى شراكتنا العميقة مع دولة الإمارات تتعزّز فيما نتشارَك هذه الرسالة" تحويل الذكاء الاصطناعي من تقنية موثوقة إلى تقنية مُصمَّمة لخدمة الجميع".

وناقش ناقش قادة حكوميون من الإمارات والاتحاد الأوروبي ديناميكيات الاستقلالية الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي.

شارك في النقاش معالي كسينيا كلمبفر وزيرة التحول الرقمي في سلوفينيا، ومعالي الدكتور رافاو روزينسكي نائب وزير الشؤون الرقمية في بولندا، وسعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام ديجيتال دبي، إلى جانب ستيفان واكي، مدير EISMEA في المجلس الأوروبي للابتكار "بلجيكا" والذين تناولوا كيف أصبحت مصانع الذكاء الاصطناعي محورًا للاستراتيجيات الصناعية والوطنية.

وتحدّث أندرو فيلدمان، الرئيس التنفيذي لـ"سيريبراس"وهي من / شركات اليونيكورن / والتي أطلقت أكبر حاسوب خارق لتدريب الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع جي42 عن تحقيق شركته أقصى سرعات استدلال للذكاء الاصطناعي، بما قد يُعيد تعريف الحوسبة عالية الأداء.

وشهد الزوار على أرض المعرض موجة من التقنيات الاختراقية من كبريات الشركات العالمية، فقد قدّمت اتصالات e& عروضًا جذبت حشودًا كبيرة حول الاتصال من الجيل التالي والروبوتات الذكية، ومن أبرز العروض سيارة مرسيدس-بنز VISION EQXX النموذجية التي تعيد تعريف تنقل المستقبل بمدى قياسي يتجاوز 1,000 كم بشحنة كهربائية واحدة، إلى جانب أحدث طائرة eVTOL من XPENG.

وعرضت أوراكل مفهومها الفريد للسحابة المُوزَّعة الذي يمكّن المؤسسات من تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي، وجرّبت الزوار تجربة تفاعلية تُنشئ أفاتار فيديو واقعيًا قابلًا للتخصيص خلال ثوانٍ عبر Oracle Generative AI إيذانًا بعصر جديد لأدوات المؤسسات فائقة التخصيص.

وفي جيتكس جلوبال أطلقت شركة بلاك بيري مجموعة مكتبية رائدة في مجال الأمن السيبراني، فيما كشفت أمازون ويب سيرفِسز وHCL Software حلولًا متقدّمة لتحديث السحابة ونشر الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات.

وتميّز اليوم بمستوى غير مسبوق من المشاركة الدولية بعدما انضمّت البرازيل كـ شريك الدولة بأكبر وفد لها على الإطلاق، إلى جانب أجنحة وطنية من كندا وإسبانيا وتركيا وتشيلي والإكوادور، وتمثيل أوسع من أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية وأفريقيا ودول بلاد الشام.

