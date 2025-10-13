الفجيرة للموارد الطبيعية تطلق منصتين مبتكرتين في "جيتكس جلوبال 2025"

دبي في 13 أكتوبر/وام/ أطلقت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية منصتين مبتكرتين خلال مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال 2025" بحضور الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير حكومة الفجيرة الرقمية، تجسيداً لرؤية القيادة في تعزيز التحول الرقمي واستدامة الموارد الطبيعية.

فقد تم إطلاق منصة "رصد" التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مراقبة وتحليل البيانات والتنبؤ بالمستقبل، ومنصة "صلة" التي تعزز قنوات التواصل مع الجمهور وتوفر خدمات نوعية تسهم في تطوير قطاع الموارد الطبيعية.

وأكدت المؤسسة أن مبادراتها المبتكرة تعكس التزامها بدعم استراتيجيات الدولة في مجالات الاستدامة والابتكار والتحول الرقمي، وترسخ مكانة الفجيرة وجهة رائدة في إدارة الموارد الطبيعية.