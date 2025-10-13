"إكسباند نورث ستار 2025" يسلّط الضوء على التمويل الرقمي والاستثمار في التقنيات المتقدمة

دبي في 13 أكتوبر /وام/شهد معرض "إكسباند نورث ستار"، الذي تقام فعالياته ضمن أنشطة جيتكس جلوبال إقبالًا واسعًا من الزوار.

ويتيح الحدث العالمي للحضور فرصة استكشاف أبرز الابتكارات التقنية الحديثة، إلى جانب جلسات حوارية وحلقات نقاش وخطابات رئيسية تناولت موضوعات محورية مثل التمويل الرقمي، والأصول الرقمية، وأسواق التكنولوجيا المتقدمة الناشئة، وغيرها من القضايا المستقبلية.

وتقام أنشطة النسخة العاشرة من "إكسباند نورث ستار"، التي تستمر حتى 15 أكتوبر الجاري في "دبي هاربور"على مدى أربعة أيام وتضم 2000 شركة ناشئة وأكثر من 1200 مستثمر، بأصول مُدارة تتجاوز تريليون دولار أمريكي، ما يجعلها أكبر منصة عالمية تجمع بين الابتكار ورأس المال الاستثماري.

وتناول منتدى الأصول الرقمية الذي يقام لأول مرة ضمن فعاليات الحدث موضوعات الاستثمار المؤسسي، من بينها رمزية الأصول وأثرها في تعزيز السيولة للاستثمارات قصيرة الأجل، إضافة إلى دور تعميم رأس المال في توسيع نطاق الاستثمار الشامل على مستوى القطاع.

وقال فال مالينوفسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة YPay، خلال الكلمة الرئيسية، إن الأصول الرقمية لم تعد تجربة هامشية، بل أصبحت ركيزة أساسية في الأنظمة المالية العالمية، من رأس المال المؤسسي وصولًا إلى المستهلكين.

وتناولت حلقة نقاش رفيعة المستوى بعنوان "آفاق التكنولوجيا العميقة، الأسواق الناشئة، والقطاعات غير المستغلة" التطورات المستقبلية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والروبوتات، والتقنيات المناخية، ودورها في مواجهة تحديات الأسواق البطيئة النمو والقطاعات المشبعة.

شارك في الحلقة متحدثون من شركات تقنية عالمية كبرى مثل إنفيديا وسامسونج وهوندا، إلى جانب خبراء محليين في رأس المال المُغامرسلطوا الضوء على الإنجازات المرتقبة التي ستُعيد تشكيل ملامح الأسواق العالمية.

وقال وي شياو، رئيس علاقات المطورين في إنفيديا، إن تحقيق التحول القادم في عالم التقنية يتطلب زيادة الاستثمار في التكنولوجيا العميقة ضمن منظومة الشركات الناشئة، بما يُسهم في تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي.

فيما أكد سونغ سيك بيون، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في سامسونج فينشر إنفستمنت أهمية تعزيز التعاون بين مراكز الأبحاث المدعومة حكوميًا والقطاع الخاص، لما له من أثر في تسريع اختبار وتطبيق التقنيات الجديدة مثل الحوسبة الكمومية.

