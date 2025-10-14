إطلاق الإصدار المحدث من "موارد عجمان" لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية

عجمان في 14 أكتوبر/وام/ أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان الإصدار المحدث من تطبيقها الذكي "موارد عجمان"، ضمن جهودها المستمرة لدعم مسيرة التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، من خلال تبني حلول ذكية تسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع جودة تجربة الموظف الحكومي.

وأكد سعادة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مدير عام الدائرة في هذا الشأن أنّ إطلاق الإصدار المحدث يأتي انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة عجمان ورؤية عجمان 2030، الهادفة إلى تحقيق الريادة الحكومية عبر المرونة والابتكار والكفاءة والتركيز على النتائج.

وأشار سعادته، إلى أنّ هذا التحديث يندرج ضمن جهود الدائرة المتواصلة لتطوير منظومة الموارد البشرية عبر توظيف التكنولوجيا المتقدمة، وبما يعكس حرصها على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لموظفي حكومة عجمان.

وأوضح أنّ الإصدار الجديد نقلة نوعية في تجربة المستخدم شكلا ومضمونا، إذ يجمع بين سهولة الاستخدام والتكامل مع الأنظمة الحكومية، ويسهم في تصفير البيروقراطية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يتماشى مع توجهات خدمات الجيل القادم في عجمان.

من جانبها، أوضحت صفية المحرزي، مدير إدارة برامج وخدمات الموارد البشرية بالدائرة، أنّ الإصدار المحدث من تطبيق "موارد عجمان" تم تطويره باستخدام أحدث لغات البرمجة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ليتيح لموظفي حكومة عجمان الوصول السريع إلى الخدمات الرئيسية والفرعية، وإتمام مختلف إجراءات الموارد البشرية بشكل ذاتي وعلى مدار الساعة عبر الهواتف الذكية.

ويُمكّن التطبيق الموظفين من تنفيذ إجراءات مثل طلب الإجازات بأنواعها، وإصدار الشهادات (الراتب، لمن يهمه الأمر)، وتحديث البيانات الشخصية، وتسجيل الحضور والانصراف، والاطلاع على بيانات الراتب ويتميز بواجهة مستخدم حديثة ومرنة تضمن تجربة سلسة لجميع الموظفين، مع خيارات متعددة لعرض الشاشة بما يتناسب مع احتياجات كل مستخدم ، كما يتيح متابعة الطلبات وحالتها بشكل لحظي عبر لوحة مؤشرات تفاعلية للموظف والمسؤول المباشر، مما يعزز الشفافية وسرعة الإنجاز، ويوفر الوقت والجهد من خلال تقليل الإجراءات الورقية والمراجعات المباشرة، بحيث يمكن إنجاز الطلبات بثوانٍ معدودة بدلاً من أيام عمل.

ويدعم التطبيق اللغتين العربية والإنجليزية لتلبية احتياجات جميع الموظفين، إلى جانب مؤشرات أداء فردية تشمل رصيد الإجازات، ودرجة التقييم السنوي، وعدد سنوات الخدمة، وعدد بطاقات "شكراً" المرسلة والمستلمة، بما يعزز ثقافة التقدير المؤسسي داخل الدائرة.