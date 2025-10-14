6 لاعبين ولاعبات يمثلون منتخب الإمارات للدراجات في الألعاب الآسيوية

الشارقة في 14 أكتوبر/وام/ أعلن اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية اليوم مشاركة 6 لاعبين ولاعبات يمثلون منتخب الإمارات في منافسات دورة الألعاب الآسيوية للشباب المقررة في العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري.

تضم القائمة كلا من معضد المشغوني، وعبد الله الهاشمي، وسلطان الحمادي، وفلاح النعيمي، وملك زاده، وعفراء المنهالي، بينما يضم الجهاز الفني والإداري كلا من المدرب أحمد المري، والمدربة سناء المرداسي، ومدير المنتخبات الوطنية محمد بن شفيع.

