"طرق دبي" توقع ثلاث مذكرات تفاهم خلال “جيتكس جلوبال 2025"

دبي في 14 أكتوبر/ وام / وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ثلاث مذكرات تفاهم جديدة على هامش مشاركتها في معرض “جيتكس جلوبال 2025”، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك مع كل من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي بالشراكة مع شركة “جي تي إس ألايف الشرق الأوسط”، وشركة “باركن”، وشركة “باي بال”، بهدف توسيع وتعزيز استخدامات بطاقة “نول” في مجالات متعددة.

وقّع المذكرات عن هيئة الطرق والمواصلات محمد المظرب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي، فيما وقّعها عن هيئة المعرفة والرابطة الدولية للبطاقات الطلابية كلٌّ من الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وميكال ليزو، المدير العام لشركة “جي تي إس ألايف الشرق الأوسط”، وعن شركة “باركن” محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي، وعن شركة “باي بال” وونغ مون يات، الرئيس التنفيذي للشركة.

وتهدف المذكرات إلى تعزيز التكامل الخدمي عبر تمكين الشركات والمؤسسات من ربط خدماتها مع منظومة “نول”، بما يتيح للمستخدمين الاستفادة من البطاقة في مجالات متعددة تشمل المتاجر والمطاعم والمواقف والفعاليات والمرافق الترفيهية، إلى جانب دعم التحول الرقمي عبر تقليل الاعتماد على النقد وتوسيع حلول الدفع الذكي وفق توجهات المدن الذكية.

وأكد محمد المظرب أن التعاون مع هيئة المعرفة وشركة “جي تي إس ألايف الشرق الأوسط” وشركتي “باركن” و”باي بال” يعكس حرص الهيئة على تطوير منظومة “نول” لتقديم خدمات أكثر تنوعًا وكفاءة، مشيرًا إلى أن الهيئة تواصل تعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص على المستويين المحلي والعالمي لتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات المتعاملين وتسهم في تحسين جودة الحياة في دبي.

وأوضح الدكتور سعيد مبارك بن خرباش أن إطلاق بطاقة “الدراسة في دبي – نول أيسيك” للطلبة يأتي في إطار استراتيجية التعليم في دبي الرامية إلى توفير حلول ذكية وآمنة تعزز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للمعرفة والابتكار، مشيرًا إلى أن البطاقة ستُقدّم مزايا وخصومات متنوعة للطلبة في مختلف مؤسسات التعليم العالي في دبي.

من جانبه، أكد المهندس محمد عبد الله آل علي أن الشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات تمثل خطوة محورية نحو تطوير خدمات دفع ذكية ومتكاملة ومستدامة، مشيرًا إلى أن التكامل بين نظامي “نول” و”باركن” سيوفر خيارات دفع جديدة للمتعاملين ويعزز التكامل التشغيلي لخدمة التنقل الحضري في دبي.

وقال أوتو ويليامز، نائب أول الرئيس ورئيس الشراكات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في “باي بال”، إن التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات يجسد رؤية مشتركة لتنقل رقمي يعتمد على الثقة والكفاءة والابتكار، مؤكدًا أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للمدن الذكية والاقتصاد الرقمي.