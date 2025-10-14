“اقتصادية عجمان” تطلق خدمات رقمية نوعية في "جيتكس جلوبال 2025"

عجمان في 14 أكتوبر/ وام / تشارك دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ضمن جناح حكومة عجمان في فعاليات جيتكس جلوبال 2025، الذي افتتح أمس في مركز دبي التجاري العالمي، تحت مظلة دائرة عجمان الرقمية التي تتولى قيادة مسيرة التحول الرقمي لحكومة الإمارة.

وأكد سعادة سيف أحمد السويدي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، حرص الدائرة على المشاركة السنوية في أسبوع جيتكس جلوبال كونه يمثل منصة رائدة لاستعراض جهود الدائرة في التحول الرقمي وتكامل الخدمات الحكومية، كما يمثل أيضاً فرصة للاطلاع على أحدث التقنيات العالمية وتبادل الخبرات مع نخبة من المؤسسات والشركات المشاركة.

وأضاف أن الدائرة خلال مشاركتها هذا العام ستعلن عن خدمتين رقميتين مطورتين، هما خدمة إصدار الرخصة التجارية "انطلق بأعمالك Go Business – "، وخدمة تجديد الرخصة التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي Agentic AI، وتهدفان إلى تبسيط رحلة المتعامل وتقديم تجربة سلسة ومتكاملة للشركاء وأفراد المجتمع، بما يعزز من كفاءة الخدمات الحكومية وسرعة إنجاز المعاملات.

وأشار سعادته إلى أن المشاركة تمثل إضافة نوعية لمكانة الدائرة على المستويين المحلي والإقليمي، مؤكداً أن اقتصادية عجمان تسعى دائماً من خلال مشاركتها في مثل هذه المعارض العالمية إلى نشر ثقافة التحول الإلكتروني والتعريف بخدماتها الرقمية المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للدائرة، إلى جانب عرض أحدث المنصات والمشروعات التقنية التي تُسهم في تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار في الإمارة.