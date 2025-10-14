مجلس شباب دبي الرقمية يطلق مبادرة “رائد: مسرّعكم الرقمي”

دبي في 14 أكتوبر/ وام / أطلق مجلس شباب دبي الرقمية، بالتعاون مع مجلس شباب دبي، مبادرة “رائد: مسرّعكم الرقمي” ضمن فعاليات معرض “جيتكس جلوبال 2025”، بهدف تمكين الشباب من تطوير مهاراتهم الرقمية والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل دبي الذكية.

وتركز المبادرة على إعداد جيل جديد من المبتكرين في مجالات التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال سلسلة ورش وبرامج تفاعلية تجمع بين التعلم والإبداع والتطبيق العملي، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية في الابتكار الرقمي وتمكين الشباب.

وأكدت ريم الفلاسي، رئيس مجلس شباب دبي ومجلس شباب دبي الرقمية، أن منصة “رائد” تُجسّد رؤية القيادة في الاستثمار في قدرات الشباب وتأهيلهم لقيادة مسيرة التحول التقني في الإمارة، تماشياً مع مستهدفات استراتيجية دبي الرقمية وأجندة دبي الاقتصادية D33، مشيرة إلى أن تمكين الشباب يمثل استثماراً في مستقبل المدينة ذاته.

وأضافت أن البرنامج يغطي أربعة مجالات رئيسية هي تجربة المتعامل، والبيانات والتحليل الذكي، والتطوير البرمجي، والتسويق الرقمي، بهدف تحفيز ريادة الأعمال الرقمية وابتكار حلول تسهم في دعم الاقتصاد الرقمي المستدام وترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للمستقبل.