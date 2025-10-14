الشارقة.."تنقل المستقبل" يكشف غداً عن مركبة فورمولا 1"A2RL" ذاتية القيادة الأحدث عالمياً

الشارقة في 14 أكتوبر/ وام / تنطلق غداً في مركز إكسبو الشارقة فعاليات معرض ومؤتمر "تنقل المستقبل" الحدث الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والمتخصص في المركبات الكهربائية والذكية والذي يستضيفه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة حتى 18 أكتوبر الحالي بمشاركة واسعة من كبرى الشركات المحلية والعالمية المصنعة للمركبات الكهربائية.

يشارك في معرض ومؤتمر “تنقل المستقبل” هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة ومجموعة بيئة وعدد من الجهات الحكومية وقادة قطاع المركبات والمبتكرين في مجال التكنولوجيا والتنقل الذكي.

ويقدم المعرض الذي تنظمه شركة "إم آي إيه إيفنتس" عرضاً لتقنيات الجيل الجديد من المركبات الكهربائية والهجينة وأحدث الابتكارات في مشاريع النقل الأخضر إلى جانب البنية التحتية الداعمة لهذا القطاع مثل محطات الشحن ومكونات أنظمة القيادة الذكية وحلول الطاقة المتجددة المتكاملة والتكنولوجيا المصاحبة التي تسهم في تطوير منظومة النقل المستدام.

ويشهد الحدث عرض مركبة فورمولا 1" A2RL" ذاتية القيادة وهي المركبة الأكثر تطوراً في العالم تعمل دون سائق وتعتمد كليًا على أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة تشمل التحليل البصري واتخاذ القرار والتحكم الديناميكي والرؤية الحاسوبية وبسرعة تفوق 340 كيلومتراً في الساعة كما يتيح المعرض تجربة قيادة تفاعلية عبر جهاز محاكاة فورمولا 1 ما يمنح الزائرين فرصة اختبار التحدي الذهني والبدني الذي يواجهه سائقي الفورمولا 1.

ويغطي المعرض 10 قطاعات رئيسية تمثل سلسلة القيمة الكاملة لصناعة المركبات الكهربائية بدءاً من المركبات الخفيفة والثقيلة والدراجات الكهربائية وصولاً إلى مركبات الهيدروجين والموردين ومقدمي الخدمات المتعلقة بالنقل الكهربائي كمصنعي البنية التحتية الخاصة بشحن المركبات كهربائياً وموردي طاقة الهيدروجين والطاقة الكهربائية ووكالات توزيع السيارات والمتخصصين في مجالات تكنولوجيا خلايا الوقود والنظام والإدارة وأنظمة المركبات الكهربائية مثل المحركات وأجهزة التحكم الإلكترونية وحلول الطاقة المتجددة المتكاملة.

وتتضمن أجندة فعاليات الحدث عقد مؤتمر بمشاركة أكثر من 100 متحدث من مختلف دول العالم يناقشون في 20 جلسة الموضوعات الحيوية ذات الصلة بواقع ومستقبل المركبات الكهربائية من أبرزها تأثير مبادرات وجهود حكومة دولة الإمارات على تعزيز قطاع النقل الأخضر.

ويأتي تنظيم الحدث في ظل النمو الكبير الذي يشهده قطاع المركبات الكهربائية على المستوى المحلي والعالمي حيث تشير التوقعات إلى أن حجم السوق العالمية للمركبات الكهربائية سيصل إلى 1.39 تريليون دولار بحلول عام 2029.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض ما يزيد عن 5,000 زائر من داخل الدولة وخارجها من المتخصصين والمهتمين والجهات الحكومية إضافة إلى جمهور واسع من الأفراد الراغبين في التعرف على جديد صناعة المركبات الكهربائية عن قرب.

ويشهد معرض ومؤتمر "تنقل المستقبل" مشاركة نخبة من أهم الشركات المتخصصة بالمركبات الكهربائية والذكية في العالم ومن أبرزها آيون موبيليتي وتسلا وأومودا جايكو وفينفاست وشنغهاي سيلفرستونز للسيارات وإنفاي باور.