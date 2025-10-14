مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية يطلق تطبيق نافس الذكي خلال "جيتكس 2025"

دبي في 14 أكتوبر/ وام / أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية عن الإطلاق الأول لتطبيق نافس للهواتف الذكية بالتزامن مع تدشين قنوات تواصل رقمية جديدة تشمل خدمة واتساب تفاعلية وروبوت دردشة ذكيا مدعوما بالذكاء الاصطناعي وذلك على هامش مشاركته في فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025".

وتم الإعلان عن إطلاق التطبيق ضمن فعاليات المعرض المقام في مركز دبي التجاري العالمي وسط تفاعل واسع من الزوار والمشاركين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة تأكيدًا على التزام برنامج "نافس" بتقديم تجربة رقمية متطورة تسهّل على المستخدمين الوصول إلى خدماته ومزاياه ومعلوماته عبر حلول تقنية ذكية وسهلة الاستخدام.

وتأتي مشاركة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في "جيتكس جلوبال 2025" أكبر حدث تقني في المنطقة لتسليط الضوء على إنجازاته في تطوير خدمات ومبادرات رقمية نوعية تسهم في دعم الكفاءات الوطنية وتعزز تجربتهم عبر حلول تقنية متقدمة ومبتكرة.

ويعد تطبيق نافس الذكي منصة رقمية متكاملة تمكن المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص أو الباحثين عن فرص وظيفية من سهولة الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية منها متابعة الفرص الوظيفية واستكشاف البرامج التدريبية والاطلاع على بياناتهم المالية إلى جانب تتبع حالة الطلبات بشكل فوري واستلام الإشعارات والتحديثات المخصصة.

كما يوفّر التطبيق إمكانية التواصل المباشر مع مركز خدمة المتعاملين وإدارة الملف الشخصي والمستندات عبر واجهة استخدام مبسّطة وسهلة.

وفعل برنامج "نافس" روبوت دردشة ذكيا مدمجا ضمن منصة نافس يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم إجابات دقيقة وتفاعلية على استفسارات المستخدمين ضمن تجربة حوارية مبسّطة لضمان دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها مع إتاحة خيار التحدث إلى موظف خدمة المتعاملين مباشرة في أي وقت.

وأعلن البرنامج عن اعتماد خدمة "واتساب" كقناة رسمية جديدة للتواصل مع مستفيدي برنامج نافس، وتتيح لهم الفرصة لإرسال استفساراتهم مباشرة إلى موظفي الدعم ودمج الخدمة مع روبوت الدردشة الذكي لتوفير تجربة تفاعلية متواصلة على مدار الساعة.

ويهدف هذا التوسع إلى تعزيز مرونة التواصل مع مستخدمي منصة نافس وتقديم تجربة دعم أكثر تطوراً وسهولة بما يواكب أفضل الممارسات في مجال خدمة المتعاملين ويأتي هذا التحديث الرقمي الشامل تأكيداً لالتزام البرنامج بتطوير خدمات نافس وتحسين تجربة المستخدمين ما ينسجم مع أهدافه في بناء قاعدة كفاءات وطنية تنافسية تسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.

ودعا برنامج "نافس" المواطنين المستفيدين من برنامج نافس والباحثين عن فرص التدريب والتوظيف في القطاع الخاص إلى تحميل التطبيق الذكي عبر متاجر تطبيقات جوجل وأبل للاستفادة من الميزات الرقمية المتقدمة.