"مالية الشارقة" تُطلق نظام "باي فلكس" لتقسيط رسوم الخدمات الحكومية

الشارقة في 14 أكتوبر/ وام / أطلقت دائرة المالية المركزية بالشارقة نظام "باي فلكس“ PayFlex لتقسيط رسوم الخدمات الحكومية دون فوائد أو رسوم إضافية وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني وتطوير حلول مالية مبتكرة تُواكب التحول الرقمي الشامل في الإمارة.

وأكدت هدى الياسي مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة أن إطلاق نظام "باي فلكس" يأتي ضمن استراتيجية الدائرة الرامية إلى دعم التحول المالي الذكي وتمكين المتعاملين من الاستفادة من حلول دفع متطورة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الشمول المالي في الإمارة.

ويُتيح النظام الجديد للمتعاملين إمكانية سداد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيًا أو عبر الكاونتر على أقساط شهرية تصل إلى ستة أشهر دون أي فوائد وبموافقة فورية تتيح إنجاز المعاملات بسهولة عبر منصة "تحصيل".

ويُعد "باي فلكس" خطوة نوعية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الأفراد والشركات، وتوفير خيارات دفع مرنة وآمنة تعزز كفاءة الأداء المالي وترتقي بتجربة المتعاملين.