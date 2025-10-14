"جيتكس".. الإعلان عن تنظيم "جيتكس أمريكا اللاتينية" في البرازيل 2027

دبي في 14 أكتوبر/ وام / شهد معرض "جيتكس جلوبال" أكبر معرض للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم، المُقام في مركز دبي التجاري العالمي من 13 إلى 17 أكتوبر 2025، الإعلان عن تنظيم "جيتكس أمريكا اللاتينية".

وبذلك تدخل أمريكا اللاتينية مرحلة جديدة من التحول الاجتماعي والاقتصادي مع انطلاق معرض "جيتكس" وسط تسارع نمو الاقتصاد الرقمي في القارة، والذي يُتوقع أن تبلغ قيمته نحو 950 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026 وفقًا لتقرير PCMI.

ويُقام جيتكس أمريكا اللاتينية، الذي تنظمه شركة كاون إنترناشونال بالتعاون مع وكالة ساو باولو للتنمية في مقاطعة آينمبي، ساو باولو، البرازيل، يومي 16 و17 مارس 2027، ليكون أول فعالية تقنية عالمية من نوعها في القارة.

وقال ريكاردو نونيس، عمدة مدينة ساو باولو، إن ساو باولو ستستضيف معرض جيتكس أمريكا اللاتينية، الذي يشكّل منصة غير مسبوقة تربط الشركات الناشئة الرائدة، وشركات "اليونيكورن"، والشركات المؤثرة من جهة بالأسواق العالمية من جهة أخرى، وتفتح أمامها آفاق الشراكات والتمويل وفرص التوسع الدولي.

وقال رودريغو جولارت، وزير التنمية الاقتصادية والعمل في بلدية ساو باولو: نترقب معرض جيتكس أمريكا اللاتينية لما يحمله من إمكانات هائلة لتعزيز التعاون التكنولوجي في البرازيل والمنطقة، ومن خلال شبكة جيتكس العالمية، الأكبر في الاقتصاد الرقمي، سنعمل على ترسيخ ثقة المستثمرين وتمكين رواد الأعمال والمواهب الجديدة.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي والرئيس التنفيذي لشركة كاون إنترناشونال، الجهة المنظمة العالمية لمعرض جيتكس، إن البرازيل تعد القلب النابض لاقتصاد أمريكا اللاتينية، ونموذجًا ملهمًا للتطور التكنولوجي الشامل، ومن خلال التعاون مع مدينة ساو باولو، يقدّم جيتكس أمريكا اللاتينية بوابة جديدة نحو العالم الرقمي، تُتيح وصولًا أوسع إلى رأس المال والمعرفة والتقنية والمواهب، في وقت تتأهب فيه المنطقة لتبوّؤ موقع قيادي على خريطة الاقتصاد العالمي.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في أمريكا اللاتينية ستحقق مجتمعةً ناتجًا محليًا إجماليًا قدره 6.8 تريليون دولار في عام 2025، وهو ما يجعل "جيتكس أمريكا اللاتينية" جسرًا عالميًا لتسريع التحول الرقمي في المنطقة.

ويُبرز "جيتكس أمريكا اللاتينية" دور البرازيل كركيزة أساسية للتكنولوجيا الإقليمية، ويواصل توسيع شبكة "جيتكس" العالمية التي باتت خلال ثلاث سنوات فقط تشمل فعاليات في 14 مدينة ودولة حول العالم، مقدمةً فرصًا جديدة للتجارة والاستثمار وتبادل المعرفة.

وفي عام 2027، تنضم البرازيل رسميًا إلى شبكة جيتكس العالمية، حيث تُعد من أكثر الدول تقدمًا في تبني البنية التحتية الرقمية العامة، إذ تتيح خدمات وهوّيات رقمية لأكثر من 150 مليون مواطن، كما تهدف إلى رفع حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 259 مليار دولار أمريكي وسوق الذكاء الاصطناعي إلى 99.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، ما يجعل "جيتكس أمريكا اللاتينية" حافزًا لنهوض البرازيل كمركز عالمي للابتكار والتحول الرقمي.

ويرتكز "جيتكس أمريكا اللاتينية" على برنامج شامل موجّه نحو المستقبل، يتناول الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الزراعية، والحوسبة السحابية، والاتصال، والأمن السيبراني، ومراكز البيانات، والتكنولوجيا الصحية، والطاقة المتجددة ليفتح آفاقًا جديدةً للجهات المعنية العالمية في أكثر الأسواق الناشئة ديناميكيةً في أمريكا اللاتينية.

وتُعد البرازيل الشريك الوطني الرسمي للدورة الخامسة والأربعين للمعرض في دولة الإمارات، من خلال وكالة ApexBrasil، التي تشارك بجناحين يضمان أكثر من 50 شركة ناشئة ومركز ابتكار، إلى جانب 10 شركات ناشئة من بلدية ساو باولو، كما تشارك كل من تشيلي والإكوادور للمرة الأولى، ضمن وفود تمثل أكثر من 180 دولة حول العالم.