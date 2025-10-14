"خليفة الإنسانية" و"الأمن السيبراني" يتعاونان في مجال أمن المعلومات

دبي في 14 أكتوبر/ وام / وقّعت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مع مجلس الأمن السيبراني في مجال أمن المعلومات وتبادل الخبرات والمعرفة الفنية على هامش فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025" المقام في مركز دبي التجاري العالمي.

وبموجب الاتفاقية سيتم تعزيز أطر التعاون بين الجانبين بما يسهم في تطوير القدرات التقنية ونشر الوعي بالأمن السيبراني إلى جانب دعم الجهود الوطنية في بناء مجتمع معلوماتي آمن ومستدام.

ويأتي هذا التعاون انطلاقاً من إدراك المؤسستين لأهمية أمن المعلومات في ظل التحديات المتسارعة والتحولات التقنية المتجددة، وحرصاً على تطوير الكفاءات الوطنية وتبني أفضل الممارسات لحماية البيانات والمعلومات الحساسة، بما يضمن استدامة الخدمات الرقمية على نحو آمن ومتطور.

وقال سعادة محمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية إن هذه الاتفاقية تعكس حرص المؤسسة على تعزيز تعاونها مع الجهات الوطنية الرائدة في مجال الأمن السيبراني، وهو ما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة في دعم التحول الرقمي الآمن وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة المجتمع.

وأضاف أن الأمن السيبراني أصبح ضرورة ملحّة في ظل توسّع نطاق الخدمات الإنسانية عبر المنصات الرقمية، ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى ضمان إرساء بيئة رقمية أكثر أمناً واستدامة تدعم أهداف المؤسسة وبرامجها داخل الدولة وخارجها.

من جانبه، أعرب سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات عن اعتزازه بتوقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعزز الجهود المشتركة الرامية إلى بناء القدرات الوطنية ونشر ثقافة الوعي السيبراني في مختلف القطاعات.

وقال إن المجلس يهدف من خلال هذه الشراكة إلى دعم المبادرات التي تواكب التطور الرقمي في دولة الإمارات، وترسيخ مكانتها كنموذج عالمي في تطبيق أفضل معايير أمن المعلومات بما يضمن استدامة التنمية الرقمية.