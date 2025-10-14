الشارقة.. مؤتمر الناشرين الدولي يناقش مستجدات الصناعة وفرص التعاون

الشارقة في 14 أكتوبر/ وام / يطلق "مؤتمر الناشرين الدولي" دورته الـ 15 خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر المقبل بوصفه منصة لإعادة التفكير في مستقبل الكتابة وصناعة النشر في المنطقة والعالم حيث يضع على طاولة النقاش التحولات الكبرى التي تشهدها الأسواق العالمية وما تفرضه من تحديات تتجاوز حدود توزيع الكتاب التقليدية وصولاً إلى بناء نماذج جديدة للتسويق والحقوق والإنتاج.

ويستعرض المؤتمر الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة حلولاً عملية وتجارب نوعية من مؤسسات ودور نشر رائدة لتوسيع حضور وانتشار المحتوى العربي والأجنبي واستثمار التقنيات الرقمية والوسائط الجديدة بما في ذلك النشر الإلكتروني والكتب الصوتية.

ويستضيف المؤتمر الذي يقام قبيل انطلاق فعاليات الدورة الـ44 معرض الشارقة الدولي للكتاب نخبة من الناشرين والخبراء وصناع القرار الثقافي من مختلف بلدان العالم ليؤكد على دور الشارقة كمركز لأسواق النشر العالمية وإنتاج المعرفة.

وقال منصور الحساني منسق عام المؤتمرات المهنية بهيئة الشارقة للكتاب : نعمل في هيئة الشارقة للكتاب بقيادة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة الهيئة ليظل مؤتمر الناشرين مساحة تفاعلية تواكب تحولات النشر وتعزز تكامل الأسواق العربية مع نظيراتها العالمية وتفتح المجال أمام الجيل الجديد من الناشرين والمبدعين لصياغة مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً لصناعة الكتاب.

ويتضمن برنامج المؤتمر أكثر من 32 ورشة عمل مهنية تهدف إلى تعزيز التواصل والتفاعل بين المشاركين من أجل تحقيق الفائدة للناشرين والوكلاء الأدبيين وتوحيد جهودهم لخدمة قطاع النشر والارتقاء به وضمان الاستفادة من تجارب وخبرات متخصصة إذ يحرص المؤتمر على تنسيق اجتماعات ولقاءات مع أصحاب قصص النجاح والتجارب لتمكينهم من المساهمة في النهوض بصناعة النشر ومناقشة الآليات التي تضمن توسع أعمالهم واستدامة نجاحها.

كما يوفر المؤتمر للمشاركين فرصة إبرام صفقات شراء حقوق النشر والترجمة وتوسيع مجالات التعاون بين الوكلاء الأدبيين بهدف التعريف بالإنتاج الثقافي والأدبي بلغات مختلفة في مجموعة متنوعة من الدول إلى جانب تنمية الخبرات في تسويق وبيع الحقوق الأدبية والاستفادة من رؤى خبراء النشر وتوصياتهم بما يضمن تحقيق مردود إيجابي لجميع أطراف صناعة النشر من مؤلفين وناشرين ومترجمين ووكلاء أدبيين وجمهور القراء.