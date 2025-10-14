غرفة الشارقة تبحث تعزيز تنافسية القطاع الخاص

الشارقة في 14 أكتوبر / وام / استعرض مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أداء الغرفة العام ومبادراتها النوعية التي تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع الخاص ودعم استدامة نموه.

وناقش المجلس خلال اجتماعه الدوري، برئاسة سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس الإدارة وبحضور الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس الغرفة وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة وسعادة محمد أحمد أمين العوضي المدير العام للغرفة وعدد من مسؤولي الإدارات التابعة للغرفة تنفيذ الخطة التشغيلية للغرفة وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من العام الحالي، مسلطا الضوء على حزمة المبادرات النوعية التي تم تنفيذها والتي.

كما استعرض الاجتماع جهود الغرفة المكثفة في الترويج للقطاع الخاص على الساحتين المحلية والدولية من خلال المشاركات الفاعلة في المعارض والملتقيات الاقتصادية الكبرى إلى جانب تنظيم واستقبال البعثات التجارية المتعددة.

وقال رئيس مجلس الإدارة إن غرفة الشارقة تنطلق من التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتواصل مسيرتها للانتقال المستمر إلى مرحلة استباقية وطموحة تهدف إلى صناعة المستقبل الاقتصادي للإمارة.

وتناول الاجتماع الخطط المستقبلية للغرفة ودورها في رعاية منظومة الأعمال المحلية مع تركيز خاص على دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً حيوياً للابتكار والتنويع الاقتصادي.