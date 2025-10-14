"حرة الفجيرة" تستعرض منظومة التفتيش والمراقبة عن بعد خلال جيتكس 2025

دبي في 14 أكتوبر/ وام / تشارك هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة في فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025" وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم مسيرة التحول الرقمي، وتبني أحدث التقنيات المبتكرة في تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتحسين تجربة المتعاملين.

واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها منظومة التفتيش والمراقبة عن بعد، والتي تُعد من المبادرات التقنية الرائدة، حيث تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات الرؤية الحاسوبية لتمكين إجراء الفحوصات والتفتيشات التشغيلية عن بُعد، دون الحاجة إلى الوجود الميداني المستمر.

وتسهم المنظومة في تسريع الإجراءات، وتحسين جودة الأداء، وتعزيز السلامة المهنية، من خلال تحليل الصور والفيديوهات المرفوعة من المنشآت والمواقع التشغيلية، والتعرف آليًا على الأعطال والمخالفات التشغيلية بدقة وفعالية.