"الطوارئ والأزمات": جيتكس 2025 ترجمة لرؤية الإمارات المستقبلية في الاستعداد والجاهزية

دبي في 14 أكتوبر/ وام / أكدت مريم راشد الشامسي المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن مشاركة الهيئة في معرض "جيتكس 2025" تعد خطوة إستراتيجية ضمن مسيرة الدولة نحو المستقبل وتعكس التزام الهيئة برؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الابتكار والتحول الرقمي كركيزة أساسية لتحقيق مئوية الإمارات 2071 ورؤية الإمارات 2031.

وأعربت الشامسي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" عن فخرها بأن تكون هذه المشاركة الأولى للهيئة في هذا الحدث العالمي الرائد الذي يعد منصة تجمع أحدث التقنيات والممارسات في مجال الابتكار الرقمي والتقنيات المستقبلية وتأتي المشاركة انسجاما مع توجهات الدولة في تعزيز الجاهزية الوطنية وبناء منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات تقوم على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أن الهيئة ومن خلال جناحها في المعرض تستعرض عدداً من المشاريع النوعية المبتكرة من أبرزها مشروع التعامل الذكي مع الحوادث الخطرة ومشروع الصحة في الأزمات "الأول من نوعه " ونظام الإنذار المبكر القائم على التحليل الجغرافي وأيضا نظام "طوارئ وأمتي" لتحديد الحالات الطارئة مكانيا.

وأضافت أن هذه المشاريع تعكس التزام الهيئة بتوظيف التقنيات الحديثة والاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتعزيز جاهزية الدولة واستعدادها لكافة السيناريوهات المحتملة بما يضمن استمرارية الأعمال وحماية الإنسان والمجتمع.