"سيدات أعمال الشارقة" ينظم ملتقى "المسؤولية المجتمعية وريادة الأعمال الاجتماعية"

الشارقة في 14 أكتوب / وام / نظم مجلس سيدات أعمال الشارقة بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في الشارقة الملتقى الحواري الرابع بعنوان "المسؤولية المجتمعية وريادة الأعمال الاجتماعية: مسارات للرؤى والفرص" بمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين وخبراء ريادة الأعمال والرواد البارزين في مشهد الأعمال الإماراتي.

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الحاجة إلى تعزيز ورفع مستوى المسؤولية المجتمعية للشركات في الإمارات من خلال تحفيز الشركات على رد الجميل للمجتمع.

وشارك في الملتقى عدد من المتحدثين وهم الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة والشريك المؤسس لـ Seafood Souq وسعادة سارة شو مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى" والدكتورة جمال معلوف أستاذة مساعدة في قسم الإدارة والإستراتيجية وريادة الأعمال بكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية وسلمى غرامة مدير إدارة الأعمال الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية “معاً” إلى جانب سيلان أورين الشريكة المؤسسة لشركة "ذا ويست لاب" ونادين زيداني خبيرة الاستدامة والتأثير ومؤسِّسة "مينا إمباكت" والدكتور سعيد الحسن مؤسس “مانهات”.

وأكدت مريم بن الشيخ مدير مجلس سيدات أعمال الشارقة التزام المجلس بدعم المبادرات التي تسهم في تعزيز منظومة ريادة الأعمال وترسيخ مكانة إمارة الشارقة ودولة الإمارات على خريطة الأعمال العالمية، من خلال تمكين رائدات الأعمال وتعزيز تبادل المعرفة وإيجاد حلول مبتكرة تسهم في إحداث التغيير الإيجابي المنشود ضمن منظومة الأعمال الإماراتية.

وأشار الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي إلى أن رواد الأعمال في بعض الأحيان يميلون إلى اللجوء للحكومة عوضاً عن القطاع الخاص عند مواجهة أي تحدٍ وذلك بسبب الثقافة السائدة بينهم بأن الحكومة توفر لهم شبكة حماية وأمان.

وقال إن هذا النجاح يرتبط بتوعية المستثمرين أكثر من توعية رواد الأعمال فهناك دخل كافٍ ونحتاج إلى إعداد وتنفيذ إستراتيجيات لضمان النجاح في جمع المستثمرين وتلبية الحاجة إلى تعزيز المؤسسات الاجتماعية والمستثمرين.