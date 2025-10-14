"الخارجية" و"الهوية والجنسية" تطلقان خدمات قنصلية غير مسبوقة لحاملي الإقامة الذهبية خلال جيتكس جلوبال 2025

دبي في 14 أكتوبر/ وام / شهدت فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025 في نسخته الـ45 إطلاق مجموعة من الخدمات القنصلية المخصصة لحاملي الإقامة الذهبية، في مبادرة تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، وذلك في تعاون مشترك بين وزارة الخارجية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

جاء الإعلان عن هذه الباقة الجديدة من الخدمات بمشاركة وحضور سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، وسعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إلى جانب حضور عددٍ من المسؤولين وموظفي الجهتين وزوار هذا الحدث التقني العالمي.

ويأتي هذا التعاون انسجامًا مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” تخصيص عام 2025 ليكون “عام المجتمع” في دولة الإمارات تحت شعار “يدًا بيد”، في مبادرة وطنية تجسّد رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر. كما يجسد التكامل بين الجهات الحكومية نحو تطوير خدمات متكاملة ومبتكرة تعزز كفاءة الأداء الحكومي وترسخ ريادة الإمارات كبيئة جاذبة تستقطب الكفاءات والمستثمرين والمبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة، وتمكينهم للإسهام بفاعلية في مسيرتها نحو تحقيق النهضة والتنمية الشاملة.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن إطلاق باقة الخدمات القنصلية المخصصة لحاملي الإقامة الذهبية، يأتي تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كإحدى أفضل دول العالم في مجال تنافسية المواهب العالمية، مشيرًا إلى أن التعاون الإستراتيجي بين وزارة الخارجية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، يُسهم في تطوير منظومة متكاملة من الخدمات الموجهة لحاملي الإقامة الذهبية وتسهيل حياتهم وتقديم الدعم والرعاية لهم سواء داخل أو خارج الدولة ، بما يعزز جهودها في جذب واستقطاب والكفاءات المتميزة كوجهة عالمية للاستثمار والابتكار.

من جانبه، أوضح اللواء سهيل سعيد الخييلي، أن إطلاق هذه الخدمات يمثل خطوة نوعية تعزز التكامل بين مؤسسات الدولة في خدمة الإنسان، موضحًا أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية على تطوير حلول ذكية ومبتكرة تلبّي احتياجات حاملي الإقامة الذهبية، مضيفًا أن هذه الخدمات تأتي ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة في تمكين المقيمين المتميزين وتوفير بيئة مستدامة وآمنة تعكس قيم دولة الإمارات في الإنسانية والعطاء والريادة.

وتشمل الخدمات القنصلية الجديدة لحاملي الإقامة الذهبية، التي تضم المرافقين من أفراد عائلاتهم، إصدار وثيقة عودة في حال فقدان أو تلف جواز السفر أثناء وجودهم خارج الدولة.

كما تتضمن توفير خط ساحن لهذه الفئة لتقديم الدعم اللازم والإجابة على الاستفسارات عبر الرقم 0097124931133، إلى جانب الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ والأزمات أثناء وجودهم في الخارج، وذلك من خلال مركز الاتصال في وزارة الخارجية الذي يعمل على مدار الساعة لضمان تقديم المساعدة الفورية عند الحاجة.

وامتدادًا لنهج دولة الإمارات الإنساني، تم توسيع نطاق خدمات الدعم والمساندة في الأزمات وحالات الطوارئ وعمليات الإجلاء التي تُقدَّم لمواطني الدولة في الخارج؛ حيث تشمل حاملي الإقامة الذهبية، تعزيزًا لحمايتهم ورعايتهم في مختلف الظروف، كما تتضمن الخدمات تنظيم إجراءات نقل جثمان حامل الإقامة الذهبية في حال وفاته خارج الدولة، بالتنسيق مع الجهات الصحية والرسمية المعنية، بهدف تسهيل وتسريع المعاملات وتقديم الدعم اللازم وتخفيف الأعباء عن ذوي المتوفى.