جيتكس 2025.. "سنوفليك" توسع عملياتها في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا بدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي السحابية

دبي في 14 أكتوبر/ وام / أكد محمد زواري المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في شركة سنوفليك - Snowflake" الأمريكية أن منصة سنوفليك الذكي تمكن المؤسسات من تخزين البيانات وتحليلها وتدعم حالات استخدام متعددة تشمل استخبارات الأعمال ,علم البيانات ,التعلم الآلي وحتى تشغيل التطبيقات التقنية بما في ذلك الأنظمة المالية موضحا أن أحد المبادئ الأساسية للشركة هو تبسيط التعامل مع البيانات وتوفير حلول سهلة الاستخدام تُدار بشكل كامل من قبل الشركة.

يذكر أن الشركة التي تأسست في عام 2012 تعمل بنشاط في منطقة الشرق الأوسط من خلال مكتبيها في دبي والرياض وتغطي عملياتها أسواق الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

وأوضح زواري في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال فعاليات جيتكس 2025 أن سنوفليك تأسست خصيصًا في البيئة السحابية بهدف تمكين المؤسسات من الاستفادة من بياناتها عبر تسهيل مشاركة المعلومات Unsiloing Data واستخلاص القيمة منها وهو ما تم تعزيزه خلال العامين الماضيين من خلال دخول الشركة بقوة في مجال الذكاء الاصطناعي مع المحافظة على تقديم خدمات مدارة بالكامل Fully Managed Services.

وأضاف أن المنصة تدعم خيارات متعددة لعملائها في استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي حيث توفر نماذج مفتوحة المصدر مثل Meta وOpenAI ضمن بيئتها كما تتيح الربط مع أي نموذج آخر مستضاف على السحابات العامة الكبرى Hyperscalers أو على البنية التحتية المحلية مع ضمان توافق الخدمات مع مراكز البيانات الإقليمية.

وأوضح أنه في قطاع التأمين على سبيل المثال يمكن لموظف خدمة العملاء معرفة مقدار التعويض المستحق للعميل في حال فقدانه لجهاز التدفئة بمجرد رفع الوثائق التأمينية على منصة سنوفليك وخلال دقائق يمكن للموظف طرح الأسئلة على الوثيقة والحصول على الإجابة الفورية مما يسهم في رفع الكفاءة وتسريع وقت الاستجابة وهو نموذج يمكن تطبيقه في مختلف القطاعات مثل الطيران الصحة التعليم والخدمات الحكومية.

وأكد أن المنصة لا تفرض أية قيود على أنواع البيانات أو الصناعات مما يجعلها مناسبة لمختلف القطاعات سواء للعملاء الداخليين أو الخارجيين مشيرا إلى أن سنوفليك تعمل مع العديد من الجهات الحكومية المختصة من خلال مركز دبي للأمن الإلكتروني وقد تمت المصادقة على المنصة من خلال هذا التعاون مما يتيح استخدامها من قبل مختلف الجهات الحكومية في الإمارة.

ولفت إلى أن هناك تعاون مماثل في أبوظبي مع كود 42 /Code 42/ التابعة لـ مجموعة G42 لدعم استخدام المنصة في بيئة السُحب السيادية Sovereign Cloud عبر خدمة "مايكروسوفت أزور" العامة حيث حصلت المنصة على المصادقة الرسمية لتشغيلها على Azure في أبوظبي مما يمكن الجهات الحكومية مثل BCE وأدنوك والهيئات الأخرى من الاستفادة منها.

وكشف زواري أن الشركة ستطلق قريبا منطقة جديدة لتقديم خدماتها عبر منصة AWS في الإمارات بحلول أوائل عام 2026 مما يعزز من موقع سنوفليك باعتبارها شركة متعددة السُحب Multi-Cloud عبر توفير خدماتها على كل من مايكروسوفت أزور وAWS من داخل الدولة.