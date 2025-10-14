أبوظبي في 14 أكتوبر/ وام / أعلنت قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة 2025 اليوم عن إطلاق "مجلس فوربس الشرق الأوسط للشباب"، في خطوة تعكس الالتزام بدعم وتمكين الشباب في المنطقة، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول من قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة 2025، المنعقدة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”.

ويُعد المجلس مبادرة إستراتيجية تهدف إلى تأهيل جيل جديد من القادة وصناع القرار في مختلف المجالات الحيوية، بما في ذلك الاستدامة، والابتكار، وريادة الأعمال، والاقتصاد الرقمي، والإعلام، والعلوم، والتكنولوجيا.

ويهدف المجلس إلى تمكين الشباب من تطوير مهاراتهم القيادية والمعرفية، ودعم المشاريع الريادية، وتبادل الخبرات، وبناء شبكات تواصل تسهم في صياغة مستقبل أكثر ازدهارًا وتنوعًا في المنطقة.

ويسعى المجلس إلى غرس ثقافة الوعي بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية لدى الشباب، وتشجيعهم على المساهمة في إيجاد حلول مبتكرة لتحديات مجتمعاتهم المحلية والإقليمية، انطلاقا من قناعة راسخة بأن التمكين الحقيقي يبدأ من الفكر والمبادرة، لا من القطاع وحده.

وأكدت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط أن إطلاق مجلس فوربس الشرق الأوسط للشباب يحمل رسالة مستوحاة من نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيّب الله ثراه”، الذي آمن بأن الشباب هم الثروة الحقيقية.

وأضافت أن المجلس سيسعى إلى أن يكون منصة حقيقية لبناء القدرات وتعزيز مهارات القيادة والمعرفة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، ودعم المشاريع الناشئة، وإيجاد حلول جديدة لتحديات مجتمعاتنا.

وأكدت التزام فوربس الشرق الأوسط بدعم مجلس الشباب ليكون منارة للأفكار، ومنصة التمكين، وجسرا يربط بين طموحات الأجيال الجديدة ورؤى التنمية والتطور في المنطقة والعالم.

وفي تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” أكد عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس الشباب، من بينهم خلود العميان وقابوس خالد مدير عام forbes الشرق الأوسط، والدكتورة مروة عبدالله الشريك المؤسس لشركة Climatefi، ومهرة الشامسي رئيسة لجنة الشراكات الإستراتيجية في مجلس أعمال أبوظبي للشباب، وسعود خالد من مجموعة nmdc، أن إطلاق المجلس سيوحد رؤية الشباب في مجال الاستدامة، ويدعم رواد الأعمال ويسلط الضوء على مشاريعهم المستقبلية في عدة مجالات، مشيرين إلى أن الشباب هم الذين يحولون الإنجازات إلى واقع ومجلس الشباب هو المنصة التي تحتوي هؤلاء الشباب وتدعم مشاريعهم المستقبلية.