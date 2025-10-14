صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8% العام الحالي

أبوظبي في 14 أكتوبر/ وام / رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8% خلال العام الحالي وذلك مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في أبريل الماضي.

كما توقع الصندوق في تقريره الصادر اليوم أن يصل نمو اقتصاد دولة الإمارات في عام 2026 إلى 5% وهي ذات التوقعات الصادرة في أبريل.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ليصل إلى 3.5% خلال العام الجاري و3.8% في 2026، من 2.6% خلال العام الماضي 2024.

ومقارنة بتوقعاته الصادرة خلال أبريل الماضي، فقد رفع الصندوق توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى ففي أبريل كانت توقعاته 3% للنمو في 2025 و3.5 في 2026.

وارتفعت توقعات النمو العالمي في أحدث عدد من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي مقارنة بعدد إبريل 2025 من التقرير إلى 3.2% في عام 2025 و3.1% في عام 2026، مع بلوغ معدل النمو نحو 1.5% في الاقتصادات المتقدمة وأعلى قليلا من 4% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.