"جيتكس جلوبال" و"جلفود" إلى مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو عام 2026

دبي في 14 أكتوبر/ وام / أعلن مركز دبي التجاري العالمي، الجهة الرائدة في المنطقة في مجال تنظيم وتمكين الفعاليات العالمية والمسؤول عن تنظيم معرضّي "جيتكس" و"جلفود"، عن انتقال اثنتين من أبرز الفعاليات العالمية المؤثرة في مجالي التجارة والاقتصاد إلى مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي عام 2026، وهما "جيتكس جلوبال"، أكبر معرض للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم، و"جلفود"، أضخم فعالية عالمية لتوريد الأغذية والمشروبات.

وسيواصل "جلفود" انعقاده في موقعين بالتوازي هما مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في قلب منطقة الأعمال المركزية بدبي، ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي.

وتم إضفاء الطابع الرسمي على الخطوة باتفاقية شراكة وُقّعت بين تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات والمعارض في مركز دبي التجاري العالمي، المنظّم العالمي لمعرضي "جيتكس" و"جلفود"؛ وماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة خدمات القاعات في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من معرض جيتكس جلوبال 2025.

وتؤكد هذه الخطوة المكانة المتنامية لمركز دبي للمعارض كمركز حضري ضخم في قلب المدينة، صُمم خصيصًا لاستضافة الفعاليات الكبرى التي تشكّل مستقبل الصناعات والأفكار والاقتصادات العالمية.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، إن عام 2026 يشكل نقطة تحول مهمة في مسيرة مركز دبي التجاري العالمي، مع انتقال اثنتين من أكبر الفعاليات العالمية إلى مقرهما الجديد في مركز دبي للمعارض، حيث يُعدّ جيتكس جلوبال وجلفود ركيزتين أساسيتين في قطاعي التكنولوجيا والأغذية، ويساهمان في ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والابتكار.

ويوفر المركز الجديد فضاءات أوسع للنمو، ليس فقط على صعيد المساحات، بل عبر التكامل مع مشهد دبي المتطور في مجالات السياحة والثقافة وأسلوب الحياة.

وقال ماهر جلفار، إن انتقال جيتكس جلوبال إلى مركز دبي للمعارض، إلى جانب التوسع المتزامن لفعالية جلفود عبر المركزين، يمثل مرحلة جديدة في مسيرة اقتصاد الفعاليات في دبي، ومع مشروع التوسعة الضخم للمركز، نُطلق منصة مستقبلية متكاملة، صُممت لدعم نمو التجارة العالمية وتسريع الابتكار.

وأضاف أن بنية المركز التحتية المتطورة وشبكة اتصالاته العالمية ستُمكّن الفعاليات من مواكبة طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33، مع الاستمرار في إحداث تأثير إيجابي في قطاعات التكنولوجيا والأغذية والاستثمار والسياحة.

وتعزز هذه الخطوة مكانة مركز دبي للمعارض كوجهة رئيسية جديدة لصناعة الفعاليات العالمية الكبرى، فيما يخضع المركز حاليًا لتوسعة شاملة بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي ليُصبح أكبر مركز داخلي للفعاليات والمعارض في المنطقة.

ويمتاز المركز بموقع إستراتيجي قريب من مطار آل مكتوم الدولي، الذي سيصبح أكبر مطار في العالم، وبتكامله مع خطة دبي الحضرية 2040.

ويوفّر المركز بنية تحتية متقدمة وشبكة اتصالات متكاملة تُواكب المرحلة المقبلة من التأثير العالمي لمعرض جيتكس جلوبال.