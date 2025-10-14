"جيتكس" في يومه الثاني.. الذكاء الاصطناعي وقدرات الحوسبة تهيمن على نمو الاقتصاد الرقمي العالمي

دبي في 14 أكتوبر/ وام / استُهلّت فعاليات اليوم من جيتكس جلوبال 2025 بحوار افتراضي غني بالأفكار حول "المجتمعات المولودة بالذكاء الاصطناعي" بين سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ"أوبن أي آي"، وبنغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي42".

كما شهدت فعاليات اليوم الثاني من جيتكس نقاشات عدة من قادة مؤثرين في "مايكروسوفت" و"سيسكو" و"أوراكل" ومراكز البيانات "خزنة" و"سيريبراس" و"تم" – دائرة التمكين الحكومي و"بريسايت" و"كور42" و"إنسبشون" و"أي آي كيو" وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، حيث قدّموا رؤى عالية الأثر حول الأسس الهيكلية والاقتصادية والثقافية لاقتصاد الذكاء.

وركّز اليوم الثاني على العناصر الدقيقة التي تشكّل بنى الذكاء الاصطناعي على مستوى الدول، عبر دمج الحوسبة الكمية والسحابة والبيانات والسياسات التقنية والبرمجيات لدفع الأثر الاقتصادي والمجتمعي.

واستهلّ جيم كيلر، الرئيس التنفيذي لشركة تينستورنت، حوارات اليوم الثاني برؤى حول "امتلاك زمام مستقبل الذكاء الاصطناعي السيادي"، داعياً الدول والمؤسسات إلى بناء بنى تحتية حوسبية مستقلة عبر المصادر المفتوحة وعقلية مستقبلية.

وقدمت آنا باولا أسّيس، النائب الأول للرئيس ورئيسة ومديرة عامة لأسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق النامية في آي بي إم، رؤى إستراتيجية حول التفاعل بين نماذج الذكاء الاصطناعي وهندسات الكمّ.

وقالت: مع هندسة الكمّ يمكننا تنفيذ الكثير من العمليات بشكل متوازٍ في اللحظة نفسها، ما يتيح للمبتكرين إيجاد حلول اليوم كان سيستغرق إنجازها سنوات على حاسوب تقليدي.

ومن منظور مالي للنقاشات على المنصة، تناول بول ل. بالانديان، الرئيس التنفيذي والشريك العام في أو’ليري فنتشرز - الولايات المتحدة التي أسسها المستثمر والشخصية التلفزيونية كيفن أو’ليري، الجدل حول الاستدامة والسباق لبناء مراكز بيانات فائقة الضخامة.

وفي المجال الإبداعي، تناول إيليا سيتون، الرئيس التنفيذي لشركة ساوند كلاود "الولايات المتحدة"، موضوع "مستقبل الموسيقى في عصر الذكاء الاصطناعي – الأخلاقيات والعدالة والفرص"، داعياً إلى التوازن بين الإبداع والشفافية.

وعلى أرض المعرض واصلت ابتكارات المؤسسات جذب الحشود فقدّمت جوجل كلاود عروضاً حيّة لتحليلات بيانات مُحسّنة للذكاء الاصطناعي وهندسات سحابية مستدامة للشرق الأوسط، ما يسرّع الابتكار والتحول في المنطقة.

وقدّمت شركة ai71، ومقرها أبوظبي والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي التطبيقي ذي الأثر الواقعي، حزمة من الحلول التي تُحوِّل قطاعات متنوعة.

وكشفت HPE في جيتكس جلوبال 2025 عن حلول جيل جديد تشمل Morpheus Enterprise وVME لأتمتة السحابة الهجينة الذكية، إلى جانب قدرات الحوسبة الفائقة Cray ومنصة Sovereign AI Factory، وهي حل معياري يساعد المؤسسات والحكومات على نشر بنى ذكاء اصطناعي موثوقة ومحكومة محلياً وتوسيعها.

واجتمع المطوّرون عند JetBrains لتجربة أدوات قوية توفّر تحكماً كاملاً باستخدام الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة وخصوصية البيانات والإنتاجية، مع خيارات مثل مساعدين للترميز بالذكاء الاصطناعي ووكلاء ذكاء اصطناعي.

وعرضت شركة مانغوبوت، ومقرها دبي والمتخصصة في الروبوتات "وولف باك" بدرجات صناعية وعسكرية إلى جانب الروبوتات البشرية، ويستطيع روبوتها البشري A2 تعلّم مهارات معقدة مثل الإجراءات الجراحية، ما يعيد تعريف الرعاية الصحية الرقمية والروبوتات.

وكشفت شركة ميكروبولِس للروبوتات عن مركبة ذاتية القيادة مخصّصة لعمليات الشرطة والسلامة العامة، قابلة للنشر في المناطق الخطرة، ومزوّدة بحساسات متقدمة ورصد مدعوم بالذكاء الاصطناعي لكشف السلوك الشاذ وجمع الأدلة والإبلاغ اللحظي عن الحوادث.

وشهد اليوم الثاني سلسلة من توقيعات الشراكات رفيعة المستوى لتعزيز نمو المنظومة عبر القطاعين العام والخاص.

وقّعت مايكروسوفت وبلدية دبي مذكرة تعاون في إستراتيجية الحوسبة السحابية والأمن السيبراني.

وأعلنت ديلويت وآي بي إم شراكة لتسريع تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في المنطقة مع تركيز إستراتيجي على الذكاء الاصطناعي والعمليات المالية والأمن السيبراني.

ومن بين العديد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وقّع بنك أبوظبي الأول أيضاً تعاوناً مع المجلس الإعلامي الإماراتي.

ومع امتلاء الأجنحة وازدحام نقاط التسجيل، يواصل جيتكس جلوبال 2025 تسجيل أرقام قياسية في الحضور والأثر، ويركّز اليوم الثالث على الاختراقات في الصحة الرقمية وعلوم الحياة.

من تحرير الجينات بالذكاء الاصطناعي إلى غرسات واجهات الدماغ - الكمبيوتر، وصولاً إلى نماذج ذكاء اصطناعي تستفيد من بيانات مقاومة الثدييات على مدى 100 مليون عام لاكتشاف أدوية جديدة، يشعل جيتكس جلوبال عصراً جديداً من الرعاية الصحية البشرية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.