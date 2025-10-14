"لجنة خبراء الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد" تناقش تعزيز التعاون بمجالات النزاهة

القاهرة في 14 أكتوبر/ وام / عُقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع الثامن للجنة الخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وناقش الاجتماع تقرير تنفيذ توصيات الدورة السابقة، وخطة عمل مؤتمر الدول الأطراف، ومقترحات لتعزيز التعاون العربي في مجالات النزاهة ومكافحة الفساد، من بينها مبادرة الأردن حول التحول الرقمي ومقترح العراق بشأن التحقيق المالي الموازي.

وأكدت الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت، مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لمقررات الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن هذه الاجتماعات تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات بين الدول العربية، وتعزيز العمل المشترك في مجالات الشفافية والنزاهة، ودعم الجهود الإقليمية لمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في المنطقة.

