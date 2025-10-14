منتخب قطر يأهل إلى كأس العالم 2026

الدوحة في 14 أكتوبر/ وام / فاز منتخب قطر على منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم 2-1 اليوم في استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن منافسات المجموعة الأولى للملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة تأهل المنتخب القطري إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، ويتحول منتخبنا الوطني إلى الدور الخامس في تصفيات آسيا المؤهلة للملحق القاري.