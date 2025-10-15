مكتبة محمد بن راشد تشارك بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب

دبي في 15 أكتوبر / وام /تشارك مكتبة محمد بن راشد في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2025، والذي يُقام في الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر الجاري . وأكد سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد، أن المشاركة تمثل فرصة مهمة للتعريف بإسهامات المكتبة في دعم المشهد الثقافي والمعرفي محلياً وإقليمياً وعالمياً، وبناء شراكات استراتيجية مع ناشرين ووكلاء وموزعين من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس الدور الريادي لدبي كمركز عالمي للثقافة والمعرفة.

وتعرض المكتبة ضمن جناحها أبرز مبادراتها مثل «عالم يقرأ» وجائزة محمد بن راشد للغة العربية باللغات العربية والألمانية والإنجليزية، إلى جانب خدماتها الرقمية وأنشطتها الثقافية، وتسليط الضوء على الدورة الثانية من قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر تحت شعار «مستقبل صناعة النشر».