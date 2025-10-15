سالم عبدالرحمن يهزم المصنف الأول عالمياً في الشطرنج

الشارقة في 15 أكتوبر/وام/فاز الأستاذ الدولي سالم عبدالرحمن، لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، على النرويجي ماغنوس كارلسن، المصنف الأول عالمياً، ضمن منافسات بطولة Titled Tuesday الدولية للشطرنج الخاطف، والتي أقيمت أونلاين بمشاركة 401 لاعب من نخبة العالم.

وحصد بطل الإمارات 6.5 نقاط من أصل 8 جولات، بأداء استثنائي في مواجهة أحد أبرز نجوم الشطرنج في العالم.

وقال عبدالله مراد المازمي، رئيس الجهاز الفني بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، إن الفوز يعكس المكانة التي وصل إليها سالم عبدالرحمن بين نخبة أبطال العالم، وهو إنجاز فني ومعنوي كبيًر ، لمواصلة التألق في البطولات المقبلة.



وأضاف أن اللاعب سالم عبدالرحمن واصل سلسلة النتائج المميزة، من بينها تتويجه ببطولة "تشيس دوت كوم" وغيرها من المحطات المميزة التي رسخت مكانته على الرقعة الدولية، مشيداً بالدعم الكبير لإدارة النادي برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، وحرصها على توفير كافة المتطلبات لتحقيق الإنجازات، ورفع راية الإمارات في مختلف المحافل العالمية.